Đại biểu quốc tế hào hứng trải nghiệm vẻ đẹp di sản tại Ninh Bình

Ngày 28/10, Đoàn công tác các cơ quan Kiểm toán tối cao và tổ chức các nước dự hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, thể chế và đổi mới” dự chương trình tham quan văn hóa tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn công tác gồm 70 đại biểu đã tới thăm các khu, điểm du lịch điểm nhấn của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An như Khu du lịch sinh thái Tràng An; Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính; trải nghiệm văn hóa Nhã nhạc cung đình tại Đàn Kính Thiên thuộc Khu du lịch Thung Ui, phường Tây Hoa Lư.

Nếu như Khu du lịch sinh thái Tràng An nổi bật bởi cảnh quan hùng vĩ, là sự kết hợp giữa sông vào núi với hệ thống hang động dày đặc tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình thì Thung Ui mang đến cho các đại biểu một không gian thiên nhiên hoang sơ với phong cảnh đẹp như trong những bộ phim cổ trang.

Ấn tượng với cảnh đẹp của tỉnh Ninh Bình, bà Sotiria Ntouni, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp hào hứng chia sẻ đây là lần đầu tiên bà được trải nghiệm đi thuyền tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Bà Sotiria Ntouni thấy chuyến đi rất thú vị và dành lời cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo cơ hội để các đại biểu được tham quan và khám phá điểm đến tuyệt đẹp này.

Cùng chia sẻ về cảnh đẹp của Di sản Tràng An trong hành trình, ông Kondru Sanjay Murthy, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ, Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á cho biết rất ấn tượng với cảnh sắc về thiên nhiên và con người Ninh Bình.

Ông cho rằng không gian tại Đàn Kính Thiên rất đặc sắc, đặc biệt là các cổng đá được xây dựng với quy mô to lớn hiếm có. Chuyến đi mang đến cho cá nhân ông và đoàn công tác nhiều trải nghiệm rất thú vị.

Thông qua chương trình, tỉnh Ninh Bình mong muốn giới thiệu đến các đại biểu quốc tế những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của địa phương, đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An và các khu, điểm du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh, qua đó quảng bá hình ảnh, con người Ninh Bình, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình, thúc đẩy hợp tác, giao lưu quốc tế và phát triển du lịch của tỉnh.

Tối cùng ngày, đoàn tham quan không gian trưng bày sản vật đặc trưng của tỉnh và tham quan Phố cổ Hoa Lư - một điểm du lịch thu hút rất đông lượng du khách trong những năm gần đây.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, du lịch tỉnh luôn tăng trưởng về lượng du khách và doanh thu. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Ninh Bình đón khoảng 21 triệu lượt khách, trong đó có trên 2,44 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt gần 22.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm đề ra./.

Hội thảo quốc tế về cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới diễn ra ngày 27/10 Hội thảo tạo diễn đàn cấp cao để các SAI, tổ chức có liên quan và chuyên gia trao đổi quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ tốt về vai trò đang thay đổi của SAI trong quản trị quốc gia.