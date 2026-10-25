Hội thảo quốc tế về cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới diễn ra ngày 27/10

Ngày 27/10, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới,” tại Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh xung đột địa chính trị, biến động tài chính và biến đổi khí hậu đang đặt ra sức ép lớn đối với quản trị quốc gia. Tăng trưởng chậm, nợ công và rủi ro tài khóa đòi hỏi việc sử dụng nguồn lực công hiệu quả hơn. Trong khi đó, AI và dữ liệu lớn đang thay đổi phương thức quản trị. Các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) phải bảo vệ tính độc lập, uy tín đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ người dân...

Kiểm toán Nhà nước cho biết hội thảo tạo diễn đàn cấp cao để các SAI, tổ chức có liên quan và chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ tốt về vai trò đang thay đổi của SAI trong quản trị quốc gia.

Một trọng tâm của Hội thảo là trao đổi về “địa vị pháp lý, tính độc lập và vai trò của SAI trong hệ thống quản trị quốc gia.” Theo đó, các đại biểu sẽ tham luận về cơ chế bảo đảm tính độc lập của SAI trên các phương diện tổ chức, tài chính, nhân sự và hoạt động kiểm toán; Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đối tượng và phạm vi kiểm toán; cơ chế kiểm soát chất lượng, quản trị rủi ro và bảo đảm liêm chính trong hoạt động kiểm toán.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Ấn Độ, tháng 5/2026. (Ảnh: KTNN)

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi về tầm nhìn, chiến lược phát triển của SAI trước những yêu cầu mới của quản trị công; Kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán nợ công, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tài chính xanh, các dự án đầu tư trọng điểm và những chương trình công có tác động lớn.

Hội thảo cũng dành sự quan tâm đến đổi mới phương pháp kiểm toán theo hướng dựa trên phân tích rủi ro và dữ liệu; tăng cường kiểm toán hoạt động; ứng dụng phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), AI tạo sinh (Generative AI), hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, GIS, ảnh vệ tinh và dữ liệu không gian trong hoạt động kiểm toán.

Cùng với đó, các vấn đề về kiểm toán trong môi trường số, kiểm toán từ xa, giám sát liên tục, khai thác và kết nối cơ sở dữ liệu, cũng như giá trị, an toàn và bảo mật của bằng chứng kiểm toán số sẽ được trao đổi từ góc độ kinh nghiệm thực tiễn và khuôn khổ pháp lý.

Thông qua Hội thảo, Kiểm toán Nhà nước góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đổi mới, chủ động hội nhập và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Là thành viên của INTOSAI, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm; cùng các SAI trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và ứng phó với thách thức chung.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam kỳ vọng thông qua đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo, các SAI sẽ có thêm cơ sở để đổi mới, nâng cao năng lực và phối hợp hiệu quả hơn, cùng hướng tới đích đến cuối cùng là quản trị công minh bạch, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và phát triển bền vững vì người dân./.

Đóng góp của Kiểm toán nhà nước Việt Nam tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI Kiểm toán Nhà nước Việt Nam góp phần vào hoạt động ASOSAI, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển năng lực kiểm toán trong khu vực châu Á.