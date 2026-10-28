Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 kiến tạo không gian kết nối các nền kinh tế

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 đã kiến tạo một không gian tư duy đồng điệu, kết nối các nền kinh tế thành chuỗi giá trị cùng định hướng một tương lai phát triển dựa trên viễn cảnh lớn, hiện đại.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên bế mạc sau hai ngày diễn ra các hoạt động chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 (AEF 2026) với chủ đề chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới," được tổ chức từ ngày 26-29/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 đã ghi nhận bước tiến vượt bậc về tầm vóc và quy mô quốc tế khi quy tụ hơn 1.500 đại biểu chính thức từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nhà lãnh đạo Chính phủ, mạng lưới CEO toàn cầu, các trung tâm đổi mới sáng tạo cùng cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 phiên thảo luận chuyên sâu và hàng chục gian hàng công nghệ tiên phong được trình diễn, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 đã mang những kết quả cụ thể, minh chứng cho sự hợp tác không dừng lại ở tầm nhìn, định hướng, mà đã thực sự chuyển hóa thành những kết nối thực chất và hành động cụ thể, mở ra không gian đối thoại đa tầng và hiệu quả.

Qua các phiên thảo luận toàn diện, diễn đàn đã gợi mở những nhận thức chiến lược quan trọng và định hình lại tư duy các lực lượng tăng trưởng mới và các động lực phát triển cốt lõi cùng những phương thức hợp tác đột phá trong bối cảnh cục diện kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch vô cùng sâu sắc.

Lãnh đạo Thành phố cho rằng cục diện kinh tế toàn cầu đang định hình những lực lượng tăng trưởng mới dựa trên năng lực kết nối và tầm hướng siêu biên giới, nơi các siêu thị, siêu đô thị và các tập đoàn lớn giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, huy động nguồn lực vượt qua khỏi biên giới của các quốc gia. Cùng với đó, động lực tăng trưởng cốt lõi dịch chuyển mạnh mẽ sang các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao để làm nền tảng và gắn kết trực tiếp với nền kinh tế thực.

Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển từng yếu tố riêng lẻ, mà tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, nơi tương tác chặt chẽ giữa các trung tâm kinh tế, các đô thị lớn và mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu nhằm chuyển hóa tri thức thành năng lực sản xuất thực tế, và tối ưu hóa chuỗi giá trị và mở rộng dư địa để tăng trưởng bền vững.

Trên nền tảng đó, hợp tác quốc tế cần chuyển dịch mạnh mẽ từ kết nối cơ hội đơn lẻ sang kết nối các mạng lưới liên kết chiến lược, định hình chuỗi giá trị và kiến tạo động lực tăng trưởng mới thông qua việc phát triển, phát huy cầu nối của các siêu đô thị trên các trục kinh tế toàn cầu từ Đông Bắc Á, ASEAN đến Mỹ và châu Đại Dương.

Trọng tâm của tiến trình này là phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Sự gắn kết đó cần được tổ chức đồng bộ giữa các trục thế mạnh của siêu đô thị: từ sản xuất thông minh, hạ tầng logistics, chuyển đổi xanh, kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện tham gia sâu, sòng phẳng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy các hợp tác thực chất, nơi mà các định chế tài chính,các nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp lớn cùng dẫn dắt tham gia kết nối nguồn vốn với các trục phát triển kinh tế chiến lược từ công nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh đến kinh tế số tại các siêu đô thị.

Phiên đối thoại chuyên sâu với chủ đề “Khung hợp tác trong kỉ nguyên mới”. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tập trung vào 3 trọng tâm đột phá gồm: Đổi mới thể chế nhằm tiên phong thí điểm các cơ chế đột phá, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế để làm chủ công nghệ; hội nhập chiến lược thông qua thúc đẩy hợp tác công tư, thu hút nguồn lực toàn cầu vào R&D cùng các lĩnh vực công nghệ cao.

Với tinh thần đồng hành và phát triển cùng Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết liệt chuyển hóa những sáng kiến và kết nối tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, đóng góp chủ động, thực chất vào các động lực tăng trưởng mới của khu vực và thế giới.

Diễn đàn chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10, với sự tham gia đồng thương hiệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Trọng tâm đối thoại chiến lược của diễn đàn chính diễn ra ngày 28/10 với Phiên toàn thể cấp cao theo định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và phiên Đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu;" cùng phiên thảo luận toàn thể và phiên đối thoại giữa lãnh đạo cấp bộ các nước.

Trong ngày 27/10, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 diễn ra 16 phiên thảo luận chuyên đề với các trục nội dung như "AI- lượng tử;" "Tài chính- Kinh tế số- Tự chủ;" "Sản xuất-Bền vững- Thế hệ mới." Trong đó có 2 phiên chuyên đề đồng tổ chức với Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề "Định vị lại Việt Nam-ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu;" "Từ triển khai AI đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất."

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 cũng diễn ra các Hội nghị quốc tế về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon; Không gian trình diễn giải pháp công nghệ mới và đổi mới sáng tạo; Ngày hội đổi mới sáng tạo "Open Innovation Day 2026;" Hội nghị CEO 500; các hội thảo xúc tiến đầu tư song phương…/.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026.