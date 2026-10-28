Mỹ đón nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga

Ngày 27/10, Mỹ tiếp nhận lô dầu thô đầu tiên theo thỏa thuận với NABEP, doanh nghiệp khai thác dầu tư nhân tại Venezuela.

Cùng ngày, Nga cho biết 3 tàu chở dầu diesel đang trên đường tới Mỹ.

Đây là các diễn biến mới nhất trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vai trò của nguồn cung dầu mỏ đối với thị trường năng lượng Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ bán lô dầu Venezuela cho các nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ) và Citgo Petroleum (trụ sở tại Mỹ).

NABEP xác nhận đã cung cấp 1 triệu thùng dầu theo thỏa thuận, đồng thời cho biết lô hàng được chuyển giao mà không gây chi phí cho người nộp thuế Mỹ.

Đây là lô hàng đầu tiên theo thỏa thuận cho phép Mỹ nắm giữ 35% cổ phần tại công ty mẹ của NABEP và tiếp cận dầu thô do doanh nghiệp khai thác với giá ưu đãi.

Theo NABEP, doanh nghiệp hiện kiểm soát 17 mỏ dầu tại Venezuela, với trữ lượng ước tính khoảng 65 tỷ thùng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi đây là lô hàng đầu tiên trong số lượng dầu lên tới hàng tỷ thùng dự kiến được chuyển tới Mỹ.

Phát biểu tại bang Texas cùng ngày, ông cho biết quan hệ giữa Washington và Caracas đã cải thiện đáng kể, đồng thời nhấn mạnh nguồn dầu Venezuela sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu trong nước. Ông cũng cho biết các tập đoàn dầu khí lớn đang đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 27/10 cho biết 3 tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường tới Mỹ.

Việc vận chuyển nằm trong thỏa thuận đạt được mới đây giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và các thị trường khác.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy bổ sung nguồn cung dầu mỏ và nhiên liệu, trong đó có dầu thô từ Venezuela và dầu diesel từ Nga.

Ông Trump kỳ vọng nguồn cung gia tăng, cùng các chính sách năng lượng của chính quyền, sẽ góp phần giảm giá xăng và dầu diesel tại Mỹ./.

Venezuela hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ dầu, triển khai 250 giàn khoan Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết thỏa thuận song phương giữa Venezuela và Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu nằm trong gói hợp tác gồm 61 thỏa thuận.