Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026

Chiều 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi "Vibrant HCMC," mang thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm."

Chương trình Vibrant HCMC nhằm thực hiện mục tiêu tập trung tăng trưởng kinh tế năm 2026, thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng thị trường và phát huy nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình được xây dựng theo mô hình "5 trong 1," kết nối 5 lĩnh vực: mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số trong một kế hoạch triển khai thống nhất. Vibrant HCMC được thiết kế dựa trên sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp thương mại-dịch vụ và các nền tảng công nghệ, nhằm kết nối các hoạt động kích cầu, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và tạo thêm những cơ hội phát triển thị trường.

Theo kế hoạch, từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027, Vibrant HCMC dự kiến kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu; trong đó, riêng tháng 11 và tháng 12/2026 có 33 chương trình, kết hợp các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với hoạt động mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Tính đến nay, Vibrant HCMC có sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu, với khoảng 97 chương trình khuyến mại cụ thể. Tổng giá trị các gói kích cầu bước đầu ước tính trên 250 tỷ đồng, gồm voucher, giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lãi suất, quà tặng điện tử và các ưu đãi khác dành cho người dân, du khách.

Chương trình đặt mục tiêu tạo ra trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa trên các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó kỳ vọng khoảng 10.000 đến 11.000 tỷ đồng là giá trị giao dịch tăng thêm, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để kết nối các hoạt động và đưa ưu đãi đến gần hơn với người dân, du khách, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt hai nền tảng số trong khuôn khổ Vibrant HCMC. Gồm nền tảng số Hello tại địa chỉ: hello.hochiminhcity.gov.vn là nền tảng du lịch và trải nghiệm, kết nối điểm đến, sự kiện, dịch vụ và ưu đãi du lịch. Hello tích hợp giải pháp thanh toán xuyên biên giới thông qua kết nối với các ngân hàng và đối tác thanh toán, giúp du khách quốc tế sử dụng phương thức thanh toán quen thuộc khi mua sắm, sử dụng dịch vụ và khám phá Thành phố Hồ Chí Minh.

Nền tảng số thứ hai mang tên Sống Động tại địa chỉ: songdong.hochiminhcity.gov.vn nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, kết nối các chương trình mua sắm, khuyến mại, voucher và ưu đãi của doanh nghiệp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng thị trường./.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng quý 4 bứt phá để hoàn thành mục tiêu năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước áp lực rất lớn trong hoàn thành ba mục tiêu lớn về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của năm 2026.