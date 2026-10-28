Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác năng lượng với UAE

Chiều 28/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tiếp ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhân dịp đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Hai bên trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, logistics và tài chính.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn UAE phát huy thế mạnh về năng lượng và hệ sinh thái tài chính, thúc đẩy kết nối các định chế tài chính, ngân hàng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư tại Thành phố.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trung tâm năng lượng tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, với các lĩnh vực trọng tâm gồm lưu trữ dầu khí, khí hóa lỏng, khai thác và chế biến dầu khí, hóa dầu và sản xuất năng lượng. Thành phố mong muốn UAE kết nối các tập đoàn năng lượng lớn tham gia đầu tư, góp phần hình thành trung tâm năng lượng phía Nam, phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực.

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết tập đoàn đã có văn phòng đại diện và phương tiện kỹ thuật hoạt động tại UAE, đồng thời dự kiến thành lập hai pháp nhân doanh nghiệp tại nước này trong năm 2026 để mở rộng hợp tác với các tập đoàn năng lượng UAE, trong đó có Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Emirates (ENOC).

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn Bộ Ngoại giao UAE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo ông Lê Mạnh Cường, Việt Nam có năng lực xây dựng, chế tạo hạ tầng kho chứa và giàn khoan ngoài khơi, cùng hai nhà máy lọc dầu có khả năng tiếp nhận, xử lý các chủng loại dầu thô từ UAE. Đây là cơ sở để hai bên nghiên cứu mô hình hợp tác, trong đó phía Việt Nam đảm nhận phát triển hạ tầng lưu trữ, còn phía UAE cung cấp nguồn dầu thô.

Ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri đánh giá quan hệ Việt Nam-UAE còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và logistics. Trước những biến động của thị trường dầu khí và chuỗi cung ứng toàn cầu, việc đa dạng hóa hệ thống lưu trữ, phát triển logistics và xây dựng các cơ sở lọc dầu gần thị trường tiêu thụ ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri cho rằng Việt Nam là thị trường có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên mở rộng hợp tác tài chính và các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới./.

Việt Nam-UAE tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính Trong chuyến công tác UAE, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hội đàm với lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.