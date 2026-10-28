Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus

Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc đến Việt Nam từ ngày 28-30/10/2026.

Chào mừng Bộ trưởng Maxim Ryzhenkov và Đoàn đại biểu Belarus sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác thời gian qua và chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi cấp cao trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và chúc mừng những thành tựu mà Belarus đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Aleksandr Lukashenko trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và mong muốn không ngừng củng cố, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và các lĩnh vực hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược, trong đó Belarus có vị trí đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng đánh giá cao các kết quả tích cực hai bên đã đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025); hoan nghênh các bộ, ngành hai bên đã tích cực trao đổi, tìm các phương hướng và biện pháp ưu tiên, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai phía, triển khai mạnh mẽ các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trên các lĩnh vực; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò điều phối, làm cầu nối và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thông tin, tìm kiếm đối tác phù hợp và triển khai hiệu quả các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp cũng như những tình cảm chân thành, nồng ấm và lòng mến khách mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn từ khi mới đặt chân đến Hà Nội.

Bộ trưởng Ryzhenkov khẳng định Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Chính phủ và nhân dân Belarus luôn quan tâm và mong muốn không ngừng phát triển hữu nghị và hợp tác thực chất với Việt Nam.

Thông báo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả cuộc hội đàm sâu rộng với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Maxim Ryzhenkov nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này không chỉ là dịp hai bên rà soát hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, mà còn để thống nhất các định hướng và lĩnh vực hợp tác giữa hai nước cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ryzhenkov khẳng định nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ hai nước và nỗ lực của Bộ, ngành hai bên, hợp tác Việt Nam-Belarus đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; cho biết Bộ Ngoại giao Belarus luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trên cả bình diện song phương và đa phương.

Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các kênh để tăng cường tin cậy chính trị, tạo cơ sở và xung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là tạo chuyển biến rõ nét trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân trong thời gian tới; hoan nghênh việc mở các đường bay thẳng nối các địa phương hai nước và tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, truyền thống, các danh thắng nổi tiếng của Việt Nam và Belarus để thúc đẩy du lịch hai chiều, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nền tảng cho quan hệ song phương phát triển lâu dài, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Maxim Ryzhenkov. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Ryzhenkov về việc nghiên cứu thành lập các Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư của nước này tại nước kia nhằm đẩy mạnh kết nối thị trường, giới thiệu sản phẩm, cơ hội đầu tư-kinh doanh của mỗi nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2027) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Belarus (1957-2027).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng Belarus tiếp tục quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Belarus, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Belarus, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi đến Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko và Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin. Bộ trưởng Maxim Ryzhenkov cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và lời mời thăm Belarus của Tổng thống Aleksandr Lukashenko và Thủ tướng Chính phủ Belarus Aleksandr Turchin tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Chiều 28/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Maxim Ryzhenkov.