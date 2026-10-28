Triển khai Pháp lệnh sửa đổi chính sách người có công với cách mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2059/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thực thi đầy đủ, nghiêm minh và tránh lãng phí.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Pháp lệnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh

Kế hoạch đưa ra 3 nội dung nhiệm vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai như sau:

1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh.

2- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo.

3- Xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh, Kế hoạch yêu cầu: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn; thủ tục, hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ; bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thi hành Pháp lệnh đối với các đối tượng chịu sự tác động.

Hội nghị do Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có thể tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép vào các hội nghị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt về Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: ngay sau khi các văn bản quy định chi tiết Pháp lệnh và văn bản quy định về thủ tục, hồ sơ công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi được ban hành.

Các bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của mình, tập trung xác định các quy định còn trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 và các quy định pháp luật có liên quan; xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý 4/2026 và thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu hoặc phát sinh văn bản, chính sách mới.

(Ảnh minh họa. Hữu Quyết/TTXVN)

Xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Đối với việc xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Kế hoạch yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn các nội dung sau:

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh; mức hưởng và việc thực hiện trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ; chính sách, chế độ đối với người làm việc tại cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng; công tác quản lý, đầu tư cho công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công từ ngân sách nhà nước.

Ban hành hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng. Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục tặng Kỷ niệm chương đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục để thực hiện các nội dung sau: Công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thuộc quân đội, công an; công nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an; công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đối với người đang tại ngũ, công tác trong lực lượng quân đội, công an; khám, giám định lại đối với thương binh, người bị thương đang tại ngũ, công tác trong lực lượng quân đội, công an; điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công do quân đội, công an đang quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ; cấp giấy xác nhận giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị thuộc quân đội, công an; cấp giấy xác nhận về thời gian và nơi bị tù, đày; cấp phiếu xác minh đối với người mất tích; cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sỹ hy sinh, an táng ban đầu đối với lực lượng thuộc quân đội, công an; quy trình xác minh, giải quyết hưởng lại chế độ và truy lĩnh trợ cấp đối với thương binh chưa được hưởng chế độ ưu đãi do "gửi số đi B," do thất lạc hồ sơ; tạm đình chỉ, chấm dứt và hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công đang tại ngũ, công tác trong lực lượng quân đội, công an; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công đang tại ngũ, công tác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì rà soát các quy định của pháp luật chuyên ngành về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền khi được mua nhà ở thuộc tài sản công và các lĩnh vực có liên quan để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thực hiện việc lồng ghép, sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành hướng dẫn về nội dung và trình tự, thủ tục thực hiện giám định y khoa để công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi.

Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, bảo đảm chính sách này được thực hiện thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát các quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục và ưu tiên trong tuyển sinh đối với người có công với cách mạng và thân nhân để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh; thực hiện sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các quy định của pháp luật chuyên ngành về đất đai; sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp và các lĩnh vực có liên quan để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 48 Pháp lệnh; thực hiện việc lồng ghép, sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý./.

Từ 1/10, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/10/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.