Mỹ: Tai nạn máy bay tại Alaska, không ai sống sót

Một máy bay dân sự chở 8 người đã bị rơi tại khu vực trạm radar hẻo lánh ở phía Tây Alaska (Mỹ) ngày 20/8 (theo giờ địa phương).

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều đã thiệt mạng.



Theo Bộ Tư lệnh Alaska, máy bay gặp nạn mang số hiệu Cessna 441, cất cánh từ sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage. Máy bay gặp nạn tại sân bay Trạm radar tầm xa Cape Newenham, cách thành phố Anchorage khoảng 725 km về phía Tây.

Đây là một trong mạng lưới các trạm radar từ xa có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của máy bay trong không phận Alaska và dọc biên giới của bang này.



Ông Clint Johnson - người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) khu vực Alaska - cho biết trên máy bay có 2 phi công và 6 hành khách.



Theo Bộ Tư lệnh Alaska, chiếc máy bay được một đơn vị dân sự vận hành theo hợp đồng.

Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin cụ thể về nhiệm vụ mà những người trên máy bay đang thực hiện tại trạm radar.



Trung tướng Robert Davis - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Alaska, đồng thời là Tư lệnh Khu vực Alaska thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) và Tư lệnh Không quân số 11 - cho biết những người thiệt mạng là “những chuyên gia tận tâm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong môi trường đầy thách thức” và ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ gia đình cũng như đồng đội của các nạn nhân.



Truyền thông Mỹ đưa tin chuyến bay do Security Aviation - một công ty hàng không chuyên cung cấp dịch vụ thuê chuyến có trụ sở tại Anchorage - vận hành.

Thượng nghị sỹ Alaska Lisa Murkowski cho biết bà từng nhiều lần sử dụng dịch vụ của công ty này khi di chuyển tại Alaska và đánh giá cao kinh nghiệm của các phi công.



Tham gia lực lượng cứu hộ có Tuần duyên Mỹ, NTSB, Cảnh sát bang Alaska và Trung tâm Điều phối Cứu hộ.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra và danh tính những người thiệt mạng sẽ được công bố sau khi hoàn tất thông báo cho các gia đình nạn nhân./.

Rơi máy bay tại căn cứ không quân Mỹ làm 8 người thiệt mạng Quân đội Mỹ cho biết một vụ tai nạn máy bay tại một cơ sở hẻo lánh của Không quân Mỹ ở Alaska ngày 20/8 đã khiến 8 người thiệt mạng, xác nhận không có người sống sót.

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