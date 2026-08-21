Mauritania giải cứu hơn 300 người trên thuyền trôi dạt ngoài khơi

Ngày 21/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết đã giải cứu hơn 300 người di cư, trong đó có 40 trẻ em, từ một chiếc thuyền chở quá tải đang trôi dạt ngoài khơi cảng cá Nouadhibou của quốc gia Tây Phi này.



Theo lực lượng trên, chiếc thuyền gỗ chở tổng cộng 315 người, khởi hành từ Gambia, đã rơi vào trạng thái trôi dạt tự do trước thời điểm được tiếp cận và giải cứu.

Trong số này có 191 người Senegal, 123 người Gambia và 1 người Mali, được giải cứu trong tình trạng thiếu thốn các nhu cầu sống cơ bản như nước uống, thức ăn, y tế… Hoạt động giải cứu được thực hiện trong đêm 19 và rạng sáng 20/8.



Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania giải cứu 42 người di cư khác, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, từ một con thuyền bị hỏng máy và trôi dạt trên biển.

Trong những tháng gần đây, hàng trăm người di cư, chủ yếu đến từ Senegal, Gambia và Mali, đã được giải cứu ở ngoài khơi bờ biển Mauritania khi đang tìm cách vượt biển sang châu Âu thông qua quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, cũng đã có hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích sau khi các con thuyền chở họ bị chìm.



Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 đối tượng với cáo buộc thu hàng nghìn USD của người di cư để đưa họ từ Ceuta (lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi), nơi vừa trải qua làn sóng di cư lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực, sang lục địa châu Âu.

Theo nguồn tin này, các nghi phạm buôn người đã thu của mỗi người di cư số tiền lên tới 10.500 USD để vận chuyển họ bằng thuyền từ Ceuta sang bán đảo Iberia.



Bốn trong số các đối tượng bị bắt giữ thuộc một mạng lưới buôn người chuyên chặn người di cư bất hợp pháp, bố trí chỗ ở cho họ ở Ceuta, sau đó đưa họ qua eo biển Gibraltar để đến miền Nam Tây Ban Nha.

Đối tượng còn lại đang bị tạm giam để chờ xét xử với cáo buộc thu 8.000 euro (hơn 9.000 USD)/người từ 7 người di cư để vận chuyển họ trên một chiếc thuyền nhỏ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu trong đêm 14/8.



Ước tính có khoảng 72.000 người di cư bất hợp pháp đã tràn vào Ceuta hồi cuối tháng 7 bằng cách bơi hoặc đi bộ từ quốc gia láng giềng Maroc. Làn sóng di cư ồ ạt này đã khiến hàng chục người thiệt mạng, đồng thời làm bùng nổ tranh cãi nội bộ trong Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề này.

Hiện phần lớn trong số họ đã quay trở lại Maroc, nhưng hàng nghìn người vẫn đang mắc kẹt, phải ngủ trên đường phố hoặc các bãi biển.

Chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo kế hoạch thành lập các trung tâm tạm trú nhằm giảm tải cho hệ thống tiếp nhận người di cư tại thành phố nhỏ này./.

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