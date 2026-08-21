Syria thu giữ gần 200.000 viên ma túy Captagon

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/8, Cơ quan Phòng chống Ma túy Syria thông báo đã ngăn chặn một vụ vận chuyển trái phép 197.000 viên Captagon dự kiến được đưa sang một quốc gia láng giềng, trong bối cảnh Damascus đang tăng cường chiến dịch triệt phá các mạng lưới sản xuất và buôn bán ma túy xuyên biên giới.



Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, thông qua hoạt động thu thập thông tin và giám sát thực địa, lực lượng chức năng phát hiện phương thức cất giấu ma túy của một đường dây buôn lậu.

Sau khi kiểm tra, nhà chức trách thu giữ 197.000 viên Captagon được giấu bên trong cán của các dụng cụ lau dọn. Cuộc điều tra đang tiếp tục nhằm xác định những người liên quan và truy tìm các thành viên còn lại của đường dây.



Đây là vụ thu giữ mới nhất trong hàng loạt chiến dịch chống ma túy được Syria triển khai thời gian gần đây.

Ngày 12/8, nhà chức trách cho biết đã ngăn chặn một đường dây sử dụng bóng bay gắn thiết bị định vị để vận chuyển 45.000 viên Captagon cùng 70 kg cần sa sang Jordan.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng liên tiếp tiến hành các chiến dịch tại những khu vực giáp Jordan, Liban và Iraq.



Syria từng được xem là trung tâm sản xuất Captagon lớn nhất thế giới. Trong thời kỳ xung đột, Captagon trở thành một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, với quy mô thị trường toàn cầu được ước tính khoảng 10 tỷ USD mỗi năm.

Sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024, nhiều cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp đã bị phát hiện và phá bỏ.



Chính quyền mới tại Damascus tuyên bố xóa bỏ vai trò của Syria như một trung tâm sản xuất và trung chuyển Captagon, đồng thời tăng cường hợp tác chống ma túy với các nước láng giềng.

Tuy nhiên, hoạt động buôn bán chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang các mạng lưới nhỏ, phân tán hơn, dựa vào các nhóm vũ trang, bộ lạc và các tuyến buôn lậu xuyên biên giới hướng tới Jordan, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.



Captagon là chất kích thích tổng hợp gây nghiện cao, được tiêu thụ chủ yếu tại Trung Đông, đặc biệt tại các quốc gia Vùng Vịnh.

Theo số liệu được Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) dẫn lại, khoảng 80% số vụ thu giữ Captagon trên thế giới kể từ năm 2019 có dấu hiệu cho thấy Syria là nơi xuất phát của số ma túy này./.

Phát hiện vụ lợi dụng hàng ký gửi để vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia Kiểm tra kiện hàng ký gửi tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng bình nước nóng và linh kiện điện tử làm vỏ bọc để ngụy trang, cất giấu ma túy.

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