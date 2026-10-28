Trung Quốc tuyên án tử hình cựu quan chức nhận hối lộ hơn 65 triệu USD

Ngày 27/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đối với ông Vương Hội Dân, cựu Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Giám sát quản lý Chứng khoán Trung Quốc, về tội nhận hối lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tòa án phán quyết Vương Hội Dân bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Các khoản thu lợi bất chính và những tài sản liên quan đã được thu hồi sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Tòa án xác định trong giai đoạn 1998-2025, ông này đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhận hối lộ tổng cộng hơn 436 triệu nhân dân tệ (khoảng 65,4 triệu USD).

Tòa đánh giá số tiền hối lộ đặc biệt lớn, gây tổn thất "cực kỳ nghiêm trọng" cho nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Vương được hưởng khoan hồng do thành khẩn khai báo và nộp lại một phần tài sản bất chính.

Vương Hội Dân, 67 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ tại Khu tự trị Tân Cương và cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc. Ông bị điều tra từ tháng 3/2025 và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 cùng năm./.

Trung Quốc tuyên án tử hình cựu quan chức nhận hối lộ 39 triệu USD Tòa án xác định hành vi của ông Bành Hiểu Xuân cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.