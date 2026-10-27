Giải bóng rổ đại học hàng đầu châu Á lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Asian University Basketball League (AUBL) - giải bóng rổ liên đại học quy tụ các đội bóng hàng đầu châu Á chính thức công bố Việt Nam là địa điểm đăng cai Khu vực phía Nam (Southern Conference) thuộc mùa giải 2026-2027.

Sự kiện diễn sẽ ra từ ngày 7–11/4/2027 tại Hà Nội, quy tụ 6 đội bóng đại học đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, cạnh tranh 3 suất tham dự tuần Chung kết 2027.

Mùa giải AUBL 2026-2027 được chia thành hai khu vực: Khu vực phía Đông (Eastern Conference) gồm 12 đội và khu vực phía Nam (Southern Conference) gồm 6 đội.

Các trận đấu thuộc khu vực phía Nam được tổ chức theo thể thức thi đấu tập trung, với sự tham gia của 6 đội bóng đại học, gồm: University of Sydney (Australia), National Chengchi University (Đài Loan, Trung Quốc), The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc), Perbanas Institute (Indonesia), City University of Macau (Trung Quốc) và đại diện từ Việt Nam.

Các đội sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền tiến vào vòng bán kết (Final Four) và cạnh tranh ba suất giành vé tham dự tuần Chung kết 2027.

Bên cạnh khu vực phía Nam, khu vực phía Đông quy tụ 12 đội bóng đại học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Philippines. Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà-sân khách từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027. Mùa giải sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22/11/2026 tại Seoul (Hàn Quốc).

Kết thúc giai đoạn thi đấu khu vực, 9 đội từ khu vực phía Đông cùng 3 đội từ khu vực phía Nam sẽ giành quyền góp mặt tại Championship Week, dự kiến diễn ra từ ngày 16-22/08/2027.

Công ty Cổ phần New Sports, với kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức và vận hành các giải đấu thể thao quy mô trong nước và quốc tế, như hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC), PPA Hanoi Cup 2026, sẽ là đơn vị tổ chức AUBL Southern Conference 2026-2027 khu vực phía Nam.

Được Liên đoàn Thể thao Đại học châu Á (AUSF) công nhận, AUBL là giải bóng rổ liên đại học quy tụ các đội bóng hàng đầu châu Á.

Khu vực phía Nam AUBL 2026-2027 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được kỳ vọng đưa bóng rổ học đường nước nhà lên một tầm cao mới. Giải đấu sẽ mở ra cơ hội giúp bóng rổ học đường Việt Nam hội nhập trên đấu trường châu lục./.

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