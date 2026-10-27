U23 Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan ở giải Gia Lai VTV Cup 2026, đội vô địch nhận 100.000 USD

Sáng 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai công bố khởi tranh Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giải đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà U23 Việt Nam cùng ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định giải đấu là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028.

"Giải đấu được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm thi đấu quan trọng cho các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là giải đấu quốc tế lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Gia Lai, đáp ứng sự kỳ vọng và thưởng thức của người hâm mộ tỉnh Gia Lai nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung," ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới việc bổ sung những gương mặt phù hợp cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị tham dự giải. "Những Chiến binh Sao Vàng" sẽ chạm trán kình địch U23 Thái Lan ở trận khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 10/11. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sau đó sẽ lần lượt gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14/11.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh," qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để người hâm mộ tại Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp đến sân cổ vũ U23 Việt Nam, đồng thời thưởng thức những trận đấu bóng đá quốc tế.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận giải thưởng 100.000 USD cùng Cúp và huy chương Vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương Bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương Đồng.

Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD)./.

Lịch thi đấu giải giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: VFF)

ASIAD 2026: U23 Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại Nagoya Dù thất bại với cách biệt lớn trước U23 Hàn Quốc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.