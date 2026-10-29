Bản tin 60s ngày 29/10/2026 gồm những nội dung sau:

Vạch trần thủ đoạn thao túng tài khoản các nhà đầu tư của Mr Pips.

Bắt giữ phạm nhân thứ hai trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa.

13 tỉnh ven biển chủ động ứng phó với gió giật cấp 9, sóng cao 4m.

Bắt giữ con trăn dài hơn 1,5m bò ra đường gần ga Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 đoàn tàu cao tốc đâm nhau khiến ít nhất 68 người chết tại Tây Ban Nha.

Mỹ chi ít nhất 47 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Brazil điều tra nghi vấn nước ngoài can thiệp bầu cử.

Hàn Quốc điều tra các vụ rò rỉ dữ liệu tại 3 doanh nghiệp tài chính./.