Điện ảnh Việt Nam mở rộng hợp tác tại TIFFCOM 2026

Lần thứ hai liên tiếp, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung TIFFCOM 2026, diễn ra song hành với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39 (TIFF 2026).

Tại đây, VFDA tiếp tục tạo dựng một điểm gặp gỡ cho các nhà làm phim Việt Nam và đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu những cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và quay phim tại Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, lễ khai trương gian hàng ngày 28/10 do Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự tham dự của ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Quảng Ninh; cùng đại diện các doanh nghiệp điện ảnh, nhà làm phim và đối tác quốc tế.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan chia sẻ VFDA mong muốn điện ảnh Việt Nam và đất nước Việt Nam xuất hiện hằng năm tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo cũng như TIFFCOM. Để hiện thực hóa mong muốn đó, Hiệp hội đã chủ động kết nối các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành, huy động nguồn lực để duy trì hoạt động xúc tiến. Gian hàng không chỉ phục vụ việc giới thiệu hình ảnh quốc gia mà còn hướng tới trở thành một ‘ngôi nhà chung’, nơi các nhà làm phim, nhà sản xuất Việt Nam có thể gặp gỡ đối tác, giới thiệu tác phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác mỗi khi đến Tokyo.

Gian hàng năm nay cũng là nơi các nhà sản xuất Việt Nam giới thiệu dự án mới và tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Tiêu biểu là dự án phim hoạt hình “Lớp Học Mật Ngữ: Cuộc Đua Sao Chổi” do nhà sản xuất Lương Minh Hằng giới thiệu, đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh thực hiện, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio và có CGV là đối tác phát hành chiến lược.

Ba nội dung được VFDA chú trọng tại TIFFCOM năm nay là Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ V (DANAFF V), Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index-PAI) và hệ thống hình ảnh bối cảnh quay tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các địa phương giúp kết nối việc quảng bá cảnh quan với những trao đổi về điều kiện tổ chức sản xuất phim, trong khi DANAFF là một điểm tiếp xúc để các nhà làm phim và đối tác quốc tế duy trì hợp tác chuyên môn.

Từ phải sang: Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA cùng lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và Thành phố Quảng Ninh khai trương Gian hàng. (Ảnh: VFDA)

Bên cạnh gian hàng, VFDA sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế” vào ngày 29/10, quy tụ các nhà làm phim, nhà sản xuất, chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế.

Hoạt động này đặt câu chuyện điện ảnh Việt Nam trong những vấn đề thiết thực của hợp tác khu vực: làm thế nào để tác phẩm giữ được bản sắc văn hóa, đồng thời tiếp cận đối tác phát triển dự án, đồng sản xuất và thị trường quốc tế.

TIFFCOM là một trong những chợ nội dung hàng đầu châu Á, quy tụ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nhà đầu tư và chủ sở hữu bản quyền từ nhiều thị trường. Năm nay, Chợ Nội dung có 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 người tham dự đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sự hiện diện liên tiếp của Việt Nam tại một thị trường chuyên nghiệp như TIFFCOM vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động trưng bày đơn thuần. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 28-30/10 tại Trung tâm Thương mại Công nghiệp Thành phố Tokyo, Nhật Bản./.

Cơ hội để điện ảnh Việt Nam bứt phá, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia Điện ảnh Việt Nam đang nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, còn góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm.