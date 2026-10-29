Hoạt động tình báo gia tăng sức ép trong thế đối đầu Mỹ-Israel và Iran

Hoạt động tình báo của Mỹ và Israel được cho là nhân tố quan trọng trong thế đối đầu với Iran, khi những lỗ hổng an ninh và nguy cơ tính toán sai lầm có thể tác động đến cục diện Trung Đông.

Hoạt động tình báo đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong thế đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái leo thang vẫn hiện hữu. Các chiến dịch bí mật nhằm thu thập thông tin, xác định điểm yếu trong hệ thống an ninh, quân sự và hạt nhân của Tehran có thể tác động đến những tính toán chiến lược của Washington và Tel Aviv. Tuy nhiên, nguy cơ các bên diễn giải sai ý định của nhau, kết hợp với những tuyên bố cứng rắn và hoạt động chuẩn bị quân sự, có thể khiến căng thẳng bất ngờ leo thang. Triển vọng ổn định tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định./.