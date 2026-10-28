Quảng bá bối cảnh quay Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng tại chợ phim Tokyo

Từ phải sang: Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch VFDA bà Ngô Phương Lan cùng lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và Thành phố Quảng Ninh tại gian hàng. (Ảnh: VFDA)

Ngày 28/10, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ nội dung TIFFCOM 2026.

TIFFCOM là một trong những chợ nội dung lớn của khu vực châu Á, diễn ra song song với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, quy tụ các nhà sản xuất/phát hành, nhà đầu tư, đơn vị sở hữu bản quyền từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 người tham dự từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở lần thứ hai tham gia TIFFCOM, gian hàng điện ảnh Việt tập trung giới thiệu về Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index - PAI), tiềm năng bối cảnh quay tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V (DANAFF V).

Đảo Ngọc - Hải Phòng (trên), Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (trái) và Cầu Vàng - Đà Nẵng là ba trong số nhiều điểm thu hút du lịch, có tiềm năng quay phim. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, việc quảng bá điểm đến làm phim là một hoạt động trọng tâm. Với Quảng Ninh, đó là hệ thống cảnh quan đa dạng, nổi bật với không gian biển, đảo, núi đá vôi và Vịnh Hạ Long. Hải Phòng có lợi thế về cảnh quan đô thị, cảng biển, đảo và các khu vực ven biển. Còn Đà Nẵng thì sở hữu đa dạng bối cảnh, có thể đáp ứng nhiều thể loại và quy mô sản xuất khác nhau.

Không chỉ giới thiệu cảnh quan, phong cảnh, VFDA còn tập trung thông tin cho các nhà sản xuất quốc tế về điểm đến, khả năng tổ chức sản xuất, điều kiện tiếp cận bối cảnh và tiềm năng hợp tác tại từng địa phương.

Ba tỉnh thành đều có trong danh sách các địa phương có dữ liệu về bối cảnh và điều kiện sản xuất phim của PAI.

Bà Ngô Phương Lan trao đổi với bà Kaori Ikeda, Giám đốc điều hành TIFFCOM, về hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam và cơ hội kết nối quốc tế. (Ảnh: VFDA)

Chủ tịch VFDA, Tiến sỹ Ngô Phương Lan mong muốn gian hàng là một địa chỉ thường xuyên của điện ảnh Việt Nam tại Tokyo.

"Gian hàng không chỉ phục vụ việc giới thiệu hình ảnh quốc gia mà còn hướng tới trở thành một ‘ngôi nhà chung,’ nơi các nhà làm phim, nhà sản xuất Việt Nam có thể gặp gỡ đối tác, giới thiệu tác phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác mỗi khi đến Tokyo,” bà Ngô Phương Lan cho biết.

Cũng trong ngày khai trương, gian hàng Việt Nam đã đón các nhà sản xuất/phát hành và doanh nghiệp nội dung từ Nhật Bản cùng nhiều thị trường khác, trong đó có TVB Limited của Hongkong (Trung Quốc).

Đại diện Gateway Entertainment (Nhật Bản) quan tâm đến khả năng lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh quay cũng như việc gửi phim tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF.

Nhiều đối tác quan tâm, tìm hiểu về cơ hội kết nối trực tiếp để sản xuất điện ảnh tại Việt Nam. (Ảnh: VFDA)

Chủ tịch VFDA cũng kỳ vọng sẽ duy trì gian hàng điện ảnh Việt Nam tại TIFFCOM lâu dài, cả trong những năm có và không có phim Việt tham gia liên hoan phim.

“Việc duy trì một địa chỉ thường xuyên tại chợ nội dung giúp điện ảnh Việt Nam tiếp tục được nhận diện trong mạng lưới nghề nghiệp quốc tế, đồng thời mở thêm lối tiếp cận thị trường cho các thế hệ nhà làm phim,” bà nhấn mạnh.

Ngày 29/10, VFDA sẽ tổ chức hội thảo “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế," tập trung vào chủ đề gìn giữ bản sắc trong các tác phẩm văn hóa và tiếp tục mở rộng cơ hội phát triển dự án đồng sản xuất, tiếp cận thị trường quốc tế./.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38: Đưa điện ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới Gian hàng Việt Nam lần đầu xuất hiện tại TIFFCOM, cùng chuỗi hoạt động hội thảo và giao lưu quốc tế, đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và quảng bá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026.