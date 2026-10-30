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Chính quyền Yemen cáo buộc Houthi sử dụng chất độc hại

Chính quyền Yemen tại tỉnh Taiz cáo buộc Houthi sử dụng các chất độc hại bị cấm theo luật quốc tế trong các cuộc tấn công của lực lượng này, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Viết Thành
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Chính quyền Yemen cáo buộc Houthi sử dụng chất độc hại
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Chính quyền Yemen cáo buộc Houthi sử dụng chất độc hại.

Tổng thống Trump hủy lịch vận động trực tiếp, Đảng Dân chủ gia tăng cơ hội tại Thượng viện.

Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn, triển khai cứu trợ nhân đạo tại Oleshky.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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