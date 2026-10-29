UNESCO đồng hành cùng Quảng Ninh trong chuyển đổi số và quản lý di sản

Ngày 29/10, tại thành phố Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thị Mai Anh đã có buổi tiếp xã giao ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam trong thời gian qua đối với các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa, đặc biệt là công tác quản lý các di sản thế giới.

Trong bối cảnh UNESCO đang xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động 5 năm tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh đề nghị, hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

Thành phố Quảng Ninh mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ UNESCO trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý di sản; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách, huy động và phân bổ nguồn lực cho bảo tồn, tôn tạo di sản cũng như bảo vệ môi trường và quản lý điểm đến. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả bảo tồn gắn với phát huy giá trị các di sản thế giới như, vịnh Hạ Long, Yên Tử, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và văn hóa đặc sắc của địa phương ra thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng thành phố Quảng Ninh trong các lĩnh vực ưu tiên như, giáo dục, văn hóa, quản lý và phát huy giá trị di sản, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đây cũng là những định hướng chiến lược mà UNESCO đang ưu tiên thúc đẩy tại Việt Nam.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đề xuất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố rà soát, lựa chọn những nội dung trọng tâm có khả năng triển khai hiệu quả. Đáng chú ý, ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ mong muốn phối hợp với Quảng Ninh nghiên cứu, triển khai dự án giáo dục về đại dương do UNESCO đang thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về giữ gìn, bảo vệ môi trường biển.

Ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất hợp tác thiết thực từ Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thị Mai Anh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng các sở, ngành liên quan cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, hoạt động hợp tác trọng tâm, phù hợp định hướng phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới./.

Kinh tế di sản trở thành nguồn lực phát triển mới của Quảng Ninh Quảng Ninh đang từng bước khai thác hiệu quả giá trị di sản nhằm thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo, tạo ra động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian phát triển.