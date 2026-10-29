Phố cổ Hội An: Giữ mạch sống bản địa trong không gian di sản

Đằng sau sự nhộn nhịp của hoạt động du lịch, việc gìn giữ nếp sống thường nhật của cộng đồng cư dân bản địa là yếu tố cốt lõi để bảo tồn giá trị "di sản sống" của đô thị cổ Hội An.

Sức sống của đô thị cổ Hội An sau gần ba thập kỷ được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ nằm ở quần thể kiến trúc cổ kính, mà được tạo nên bởi chính nhịp sống thường nhật của cộng đồng cư dân nơi đây.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại du lịch đang đặt ra thách thức đối với việc duy trì không gian cư trú truyền thống. Nhiều ngôi nhà cổ chuyển đổi hoàn toàn sang mục đích kinh doanh, vắng bóng các thế hệ gia đình sinh sống; một số công trình xuống cấp theo thời gian khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Trước yêu cầu phát triển mới, công tác quản lý đô thị cổ cần đặt cộng đồng địa phương vào vị trí trung tâm. Việc khuyến khích người dân tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống, hỗ trợ tu bổ nhà ở và phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm có sự tham gia của cư dân là giải pháp thiết thực để vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc, vừa gìn giữ hồn cốt và bản sắc văn hóa đặc trưng của phố Hội./.