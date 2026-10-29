Gia Lai: Khai thác lợi thế kinh tế đêm, tránh cho du khách phải "đi ngủ sớm"

Sở hữu những bãi biển thơ mộng cùng tiềm năng tự nhiên phong phú, Quy Nhơn nhanh chóng vươn mình trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ ban ngày lại là sự lắng xuống đìu hiu khi đêm về, khi các sản phẩm du lịch đêm vẫn còn quá nghèo nàn, chưa xứng tầm để giữ chân du khách.

Lần đầu đến Quy Nhơn du lịch, anh Phạm Vũ Trung Đức (Đồng Nai) không khỏi ngỡ ngàng vì nơi đây sở hữu tài nguyên du lịch rất phong phú với biển xanh, cảnh quan hoang sơ và ẩm thực đặc sắc.

Ngay trong ngày đầu tiên đến đây, anh Đức đã vội tham quan ngay những điểm du lịch nổi tiếng.

Tưởng rằng sẽ có một chuyến đi thật hoàn hảo, nhưng sau một đêm ở Quy Nhơn, nam du khách trẻ và nhóm bạn của mình tỏ rõ sự thất vọng vì phải… đi ngủ sớm.

"Quy Nhơn sở hữu tài nguyên du lịch ban ngày rất phong phú với biển xanh, cảnh quan hoang sơ và ẩm thực đặc sắc. Sau bữa tối, chúng tôi dạo quanh bãi biển, ghé chợ đêm nhưng chỉ quanh quẩn một lúc là hết chỗ chơi. So với sự sôi động ban ngày, Quy Nhơn về đêm trầm lặng đến mức đáng tiếc," anh Đức chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Đức, rất nhiều du khách đến Quy Nhơn đều cho rằng địa phương này thật sự cần thêm các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm. Bởi ngoài khu vực bờ biển, lựa chọn vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa về đêm của du khách vẫn còn khá hạn chế.

Z Beach một trong những nhà hàng sát biển là một minh chứng rõ nét cho thấy ngay cả các điểm đến từng rất "hot" tại Quy Nhơn cũng đang đối mặt với giai đoạn trầm lắng sau khi kết thúc mùa cao điểm du lịch Hè.

Nếu như cách đây vài tháng, mỗi tối có hàng trăm lượt du khách đến nhà hàng thì nay chỉ có vài chục người, chủ yếu là khách nội địa hoặc người dân địa phương dạo biển muộn.

Nhìn lại giai đoạn cao điểm vừa qua, chị Nguyễn Diễm Ngọc, Quản lý nhà hàng Z Beach cho biết, trong những tháng cao điểm, đặc biệt là những dịp có sự kiện của năm du lịch quốc gia thì lượng khách trong nước và quốc tế đến Quy Nhơn rất nhiều, khiến Quy Nhơn ngày một sôi động hơn.

Tuy nhiên khi các sự kiện kết thúc thì lượng khách sụt giảm rõ rệt. Hy vọng trong tương lai chính quyền sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp có thể có nhiều hoạt động hơn nhằm thu hút du khách, đặc biệt là vào ban đêm.

Đồng quan điểm, ông Lê Duy Lân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà hàng bia biển Quy Nhơn cho biết, nhu cầu của khách du lịch ngày càng thay đổi mạnh mẽ, không chỉ tham quan du lịch, tắm biển mà du khách còn có nhu cầu chơi đêm khi đến Quy Nhơn.

Để giữ chân du khách, địa phương cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc biệt kinh tế đêm phải phát triển mạnh mẽ hơn. Thời gian tới, hy vọng có thêm các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đêm để Quy Nhơn có thể vươn lên bứt phá mạnh mẽ so với các khu du lịch lân cận trong khu vực.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó, có phát triển kinh tế đêm, những năm gần đây các phường khu vực Quy Nhơn và tỉnh Gia Lai đã xây dựng các chương trình phát triển kinh tế ban đêm, qua đó đã hình thành cơ bản các khu vực mua sắm tập trung, dịch vụ thương mại kinh tế đêm.

Điểm check-in nổi tiếng tại Quy Nhơn vắng bóng du khách. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Tuy nhiên quy mô các dự án du lịch thuộc kinh tế đêm vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đa dạng và đơn điệu, chưa tạo nên thương hiệu nổi bật để hấp dẫn du khách; khách du lịch không có nhiều lựa chọn để vui chơi, giải trí về đêm.

Hoạt động kinh tế đêm mới chỉ khai thác ở quy mô nhỏ, mang tính riêng lẻ… do đó chưa đạt được hiệu quả cao. Để khắc phục hạn chế này, chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp cụ thể để thu hút du khách.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết, địa phương đang tập trung nguồn lực và hoàn thành các bước chuẩn bị đấu giá, đấu thầu thực hiện phố đi bộ.

Trước đây là du khách thường chỉ ở ngắn ngày rồi đi, chủ yếu vì thiếu các hoạt động về đêm, khi phố đi bộ được hình thành, khách du lịch sẽ có thêm lý do để kéo dài thời gian lưu trú, điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng mạnh mức chi tiêu vào khách sạn, nhà hàng, mua sắm, phương tiện di chuyển.

"Ngoài các dịch vụ ăn uống và mua sắm sẽ phát triển các điểm du lịch, tham quan vốn có trong địa bàn. Quy Nhơn sẽ tập trung vào các mô hình kinh tế đêm, làm sao qua đó tạo nhiều sân chơi hơn nữa cho người dân và du khách", ông Hoàng cho biết thêm.

"Cần khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình kinh tế đêm; phát triển đồng bộ các loại hình vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng mức chi tiêu, tạo thêm việc làm và sinh kế bền vững cho người dân địa phương" là yêu cầu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đặt ra đối với các địa phương thuộc khu vực Quy Nhơn.

Những yêu cầu cụ thể được đặt ra chính là lời giải cho bài toán "giữ chân" du khách vốn đã tồn tại bấy lâu tại Quy Nhơn. Một khi các sản phẩm kinh tế đêm được quy hoạch đa dạng, thấm đượm nét đẹp văn hóa địa phương và vận hành chuyên nghiệp, du khách đến đây sẽ không còn phải khép lại hành trình bằng sự tiếc nuối.

Tuy nhiên, để kinh tế đêm thực sự cất cánh, địa phương cần chủ động tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách, đồng thời tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn cùng đồng hành.

Đây sẽ là bước đi chiến lược giúp Quy Nhơn tự tin khẳng định vị thế của một điểm đến năng động, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch miền Trung trong thời gian tới./.

Lâm Đồng kết nối sản phẩm, mở rộng không gian kinh tế đêm Những hoạt động về đêm đã hình thành tại Đà Lạt, Phan Thiết-Mũi Né và một số địa phương khác, song sản phẩm vẫn còn phân tán, thiếu liên kết giữa các điểm đến, dịch vụ và doanh nghiệp.