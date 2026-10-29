Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ưu đãi 8 nhóm ngành kinh tế biển

Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/10, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình dự thảo Nghị quyết quy định danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Điều 39 Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục gồm 8 nhóm ngành, lĩnh vực.

Thành phố đề xuất ưu tiên 8 nhóm ngành, lĩnh vực có tính lan tỏa, tập trung vào những ngành có khả năng tạo chuỗi giá trị, thúc đẩy các ngành khác phát triển như cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ biển, du lịch, năng lượng và công nghệ.

Cụ thể, nhóm kinh tế hàng hải gồm vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương; đóng tàu và cấu kiện nổi; dịch vụ khai thác cảng biển và dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường biển. Nhóm logistics gồm kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, đông lạnh.

Nhóm công nghiệp hỗ trợ hoạt động dầu khí, dịch vụ dầu khí gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ dầu khí; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp phục vụ dầu khí.

Nhóm năng lượng, năng lượng tái tạo gồm sản xuất điện gió, điện mặt trời, điện hydro từ nguồn năng lượng tái tạo, khí tự nhiên; xây dựng công trình điện phục vụ năng lượng biển; sản xuất máy móc, thiết bị, linh kiện phục vụ năng lượng biển.

Nhóm du lịch và dịch vụ biển gồm vận tải hành khách cố định, hành khách du lịch ven biển và tàu biển phục vụ du lịch; bến tàu khách du lịch, bến du thuyền và công trình phụ trợ gắn trực tiếp với biển; hoạt động vui chơi, giải trí gắn trực tiếp với biển.

Nhóm nuôi trồng và khai thác hải sản gồm khai thác, nuôi trồng, sản xuất thủy sản biển; dịch vụ hỗ trợ khai thác, nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản biển; kho bãi, bảo quản và logistics sản phẩm thủy sản biển. Nhóm công nghiệp ven biển gồm công nghệ sinh học biển, y - dược biển, khử mặn nước biển, sản xuất sản phẩm công nghệ số phục vụ trực tiếp kinh tế biển.

Nhóm các hoạt động kinh tế biển khác gồm dịch vụ môi trường hoạt động bảo vệ môi trường biển, xử lý rác thải nhựa đại dương, tái chế tài nguyên biển và phục hồi hệ sinh thái; trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ chắn sóng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng và dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng ven biển.

Cảng CMIT đã hoàn thành nhiều tiêu chí "Cảng xanh". (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố có khoảng 15 xã, phường, đặc khu có biển hoặc tiếp giáp biển. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị kinh tế biển liên kết giữa khu vực biển, ven biển và nội địa, đồng thời tăng cường liên kết với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm kinh tế biển trong nước, quốc tế.

Không gian phát triển kinh tế biển được mở rộng làm gia tăng tiềm năng phát triển các ngành, lĩnh vực như kinh tế hàng hải, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ biển, khai thác và nuôi trồng hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ khoa học - công nghệ phục vụ kinh tế biển.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng danh mục nhằm xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên; tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị kinh tế biển.

Dự thảo nghị quyết không quy định chi tiết điều kiện, tiêu chí, mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ đối với từng dự án đầu tư. Các nội dung này sẽ được quy định tại nghị quyết riêng của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện Điều 39 Luật Phát triển đô thị (thu hút đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp).

Đánh giá việc ban hành danh mục là cần thiết, Ban Kinh tế-Ngân sách kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, bảo đảm các dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi phải liên quan trực tiếp đến biển, phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao; phù hợp với quy hoạch, yêu cầu bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh./.

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