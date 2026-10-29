Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 28/10, khi thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gia tăng do giao tranh tiếp diễn ở Yemen, vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và khả năng Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Vào lúc 17 giờ 46 phút ngày 28/10 GMT (0 giờ 46 phút sáng ngày 29/10 giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,55 USD, tương đương 1,4%, lên 115,43 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,92 USD, tương đương 2,9%, lên 102,82 USD/thùng.

Đây là lần thứ tư trong năm phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent rơi vào vùng quá mua, tức là giá đã tăng mạnh và có nguy cơ điều chỉnh giảm.

Theo Chính phủ Yemen, lực lượng Houthi đã tấn công sân bay Aden của nước này trong ngày 28/10, sau khi cảnh báo người dân sơ tán khỏi sân bay.

Trước đó, ngày 27/10, lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia, đánh dấu bước leo thang trong các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Nhà chức trách Saudi Arabia chưa xác nhận vụ tấn công nhằm vào cơ sở có công suất 550.000 thùng/ngày này.

Trong một báo cáo, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại công ty dịch vụ tài chính BOK Financial của Mỹ, nhận định giá dầu kỳ hạn đang một lần nữa phản ánh nguy cơ nguồn cung thắt chặt trong ngắn hạn, trước thông tin Mỹ có thể sớm nối lại các hoạt động quân sự tại Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo ông, các cuộc tấn công lần này có thể diễn ra với cường độ mạnh hơn trước, xét đến những vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và các đồng minh khác của Mỹ tại Trung Đông.

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài tám tháng, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã trình Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran cho biết Qatar mới chỉ đưa ra những ý tưởng “không thể chấp nhận được” và chưa thể coi đó là một đề xuất thỏa thuận.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô giảm ngoài dự kiến.

Ngày 28/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các doanh nghiệp năng lượng đã rút 1,9 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 23/10.

Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát mới đây của truyền thông, vốn cho rằng dự trữ dầu thô sẽ tăng 15.000 thùng.

Số liệu của EIA cũng tương đồng với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố ngày 27/10, cho thấy dự trữ giảm 2 triệu thùng.

Trong khi đó, ba nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đã cấp đợt hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu thứ tư trong năm, áp dụng đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Đây là đợt cấp hạn ngạch bổ sung hiếm thấy, đưa tổng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu năm 2026 lên ngang mức năm 2025, bất chấp các biện pháp hạn chế được áp dụng hồi đầu năm.

Thị trường hiện đang chờ đợi diễn biến cuộc họp của các nhà sản xuất dầu thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, vào ngày 1/11 tới.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cho biết xuất khẩu dầu thô của Nga từ các cảng tại biển Baltic và Biển Đen có thể giảm trong tháng tới, khi các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng dầu diesel sau thỏa thuận đạt được với Mỹ trong tháng này./.

Giá dầu Brent tăng lên 115,98 USD mỗi thùng sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,1 USD, hay 1,84%, lên 115,98 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,1 USD, hay 2,1%, lên 102 USD/thùng.