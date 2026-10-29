Cao Bằng mở rộng đầu ra cho nông sản từ chợ quê đến livestream

Cao Bằng có nhiều nông sản đặc hữu, sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, nhiều chủ thể của các sản phẩm gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, nhất là đưa sản phẩm lên không gian số.

Các địa phương đã có nhiều giải pháp đưa những sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, bằng việc tổ chức những phiên chợ quê, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết nối cung cầu giữa nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ…

Cao Bằng hiện có 188 sản phẩm OCOP với 123 chủ thể. 91% chủ thể đã tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mạng xã hội. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, nhiều đơn vị mới đưa sản phẩm lên nền tảng số mà chưa phát sinh đơn hàng thường xuyên, việc tiêu thụ vẫn dựa nhiều vào bán lẻ tại cơ sở, hội chợ và khách quen. Liên kết với nhà phân phối, siêu thị ngoài tỉnh, cơ sở lưu trú và nhà hàng còn lỏng lẻo.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng Đinh Thị Mai cho biết công ty hiện có 5 siêu thị và 2 cửa hàng tự chọn, định hướng mở rộng tới các trung tâm xã. Nhiều nông sản hiện chưa thể đưa vào siêu thị vì sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa thành hệ thống hàng hóa. Một số sản phẩm chưa đạt về hồ sơ pháp lý, hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm, hồ sơ an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, mã vạch và chứng nhận OCOP còn hiệu lực.

Giám đốc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng Trần Anh Dũng nhận xét, các hoạt động thương mại điện tử và xúc tiến của tỉnh còn rời rạc, thiếu gắn kết, trong khi chủ thể phần lớn là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ phát triển từ kinh tế hộ gia đình.

Nhận thấy những hạn chế trong việc đa dạng kênh tiêu thụ, nâng tầm nông sản, các địa phương tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp đưa những sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, bằng việc tổ chức những phiên chợ quê, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết nối cung cầu giữa nông dân, doanh nghiệp tiêu thụ…

Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao là một trong những phiên chợ nông sản thu hút được nhiều người đến mua hàng. Chủ tịch Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao Nông Hùng Dũng cho biết, lấy cảm hứng từ những phiên chợ quê truyền thống, phường đã dành không gian để các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh giới thiệu nông sản và đặc sản địa phương. Hoạt động giao lưu, trải nghiệm kết hợp trưng bày, mua bán hàng hóa tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa người sản xuất với khách hàng ngay tại địa bàn.

Tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá nông sản đặc hữu của các địa phương. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Hoạt động quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng số cũng được tỉnh Cao Bằng mở rộng. Các chủ thể sản phẩm OCOP, nông sản được hỗ trợ tham gia hoạt động livestream giới thiệu, bán hàng trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Ngọc Thúy (KOL quảng bá sản phẩm OCOP Cao Bằng) chia sẻ, các sản phẩm OCOP có nét riêng, nhưng cần được quảng bá rộng rãi hơn, nhất là trên các sàn thương mại điện tử. Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, người tham gia mong muốn góp phần đưa nông sản, ẩm thực địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tỉnh còn kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỗ trợ thương mại điện tử. Việc kết hợp các hoạt động này tạo điều kiện để các chủ thể từng bước tiếp cận những khâu thiết yếu của kinh doanh trực tuyến, từ quảng bá hàng hóa, tiếp nhận đơn đặt mua đến thanh toán và giao nhận sản phẩm.

Công ty cổ phần HI1 Việt Nam có sàn thương mại HI1 vận hành theo mô hình F2C, bán thẳng từ cơ sở sản xuất đến khách hàng, tập trung hàng Việt Nam và chia gian hàng theo nguyên tắc "mỗi xã một gian hàng" để dễ quản lý, dễ lựa chọn.

Theo ông Kiều Tiến Anh (đại diện Công ty cổ phần HI1 Việt Nam), khi sử dụng sàn thương mại này, nhà sản xuất không phải trả phí nào, kể cả phí vận chuyển, nên giá trên sàn giữ sát giá ngoài chợ; dữ liệu và thanh toán nằm trong nước…

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng Đàm Thu Liễu cho biết, thương mại điện tử là giải pháp quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách địa lý đối với một tỉnh miền núi như Cao Bằng. Đây là kênh hỗ trợ tiêu thụ và muốn phát triển bền vững, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, bao bì và nhãn mác được chuẩn hóa. Các chủ thể cần chủ động chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, cung cấp thông tin minh bạch và nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến.

Người dân thanh toán trực tuyến khi mua sản phẩm OCOP Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị phân phối sẽ góp phần hình thành chuỗi tiêu thụ hiệu quả hơn; xúc tiến thương mại và hỗ trợ chuyển đổi số cũng góp phần để nông sản địa phương phát huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh.

Cùng đó, ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng livestream, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và duy trì các kênh phân phối trực tuyến ổn định, lâu dài cho nông sản địa phương.

Từ những phiên chợ quê đến các phiên livestream trên nền tảng số, các hình thức quảng bá và kết nối cung cầu đang mở thêm hướng đi cho nông sản Cao Bằng. Khi chất lượng sản phẩm được bảo đảm, thương hiệu từng bước được khẳng định và kênh phân phối ngày càng đa dạng, mỗi sản phẩm đặc trưng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.

“Đưa sản phẩm OCOP và làng nghề thành động lực mới cho kinh tế nông thôn” Từ sản phẩm OCOP, làng nghề đến các điểm du lịch nông thôn, việc kết nối sản xuất với trải nghiệm, xúc tiến thương mại,... đang mở thêm hướng đi để gia tăng giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân.