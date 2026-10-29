Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho các cặp đôi khám sức khỏe trước kết hôn

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày 1/1/2027, các cặp đôi tại Hà Nội được hỗ trợ 1 triệu đồng khi thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn. Đây là một trong những chính sách đáng chú ý vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 28/10.

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để được nhận hỗ trợ, các cặp đôi phải thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng cho mỗi cặp.

Chính sách nhằm khuyến khích các cặp đôi chủ động chăm sóc sức khỏe trước khi lập gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả công tác dân số trên địa bàn Thủ đô.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác./.