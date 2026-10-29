Ngày 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) – phạm nhân thứ hai trong nhóm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Bản tin 60s ngày 29/10/2026 gồm những nội dung sau:

Bắt giữ phạm nhân thứ hai trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa.

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