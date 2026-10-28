Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi trại giam A2

Theo thông tin phóng viên TTXVN mới cập nhật, tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm một phạm nhân trốn trại giam A2 (Bộ Công an).

Đối tượng là phạm nhân Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai). Đối tượng này đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa). Đây là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21/10 khi đang lao động cải tạo.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh-Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được phạm nhân Lê Văn Cường khi đang đi trên xe khách.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân này.

Phạm nhân Hồ Văn Tình dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm mặt phía trong.

Nhằm đảm bảo hoạt động nghiệp vụ trong việc truy tìm, vây bắt các phạm nhân bỏ trốn còn lại đang ẩn nấp trên khu vực đồi núi, người dân được khuyến cáo không tổ chức đi rừng đốn củi, bắt ong, hái hạt đát... cho đến khi có thông báo mới. Khi có bất kỳ thông tin gì liên quan, mọi người cần báo ngay cho Công an nơi gần nhất./.

Công an Khánh Hòa kêu gọi nhân dân tố giác 3 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 Sau khi bắt giữ được một phạm nhân bỏ trốn, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy tìm 3 đối tượng còn lại, đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin và cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường.