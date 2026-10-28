Đắk Lắk khởi tố 13 đối tượng đuổi, chém nhau trên phố

Ngày 28/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng mang hung khí nguy hiểm, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố Buôn Ma Thuột (theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự).

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trong số 13 đối tượng này có 7 người dưới 18 tuổi. Đối tượng cầm đầu là Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Đáng chú ý, trong số này có 2 sinh viên và 1 học sinh cấp trung học phổ thông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 7/6/2026, Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt và dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức vì bị tấn công, Hiếu đã gọi điện rủ khoảng 30 đối tượng mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và nhiều hung khí khác quay lại địa điểm trên đánh trả thù.

Khi đến nơi, do không tìm thấy nhóm đối phương nên các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập thì phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Sau đó, cả 2 nhóm đã cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên, học sinh về hậu quả của hành vi tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; đồng thời đặt ra yêu cầu đối với gia đình, nhà trường trong việc tăng cường quản lý, giáo dục, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật./.

Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí, chạy xe tốc độ cao trên đường phố Huế Công an thành phố Huế đã khởi tố 14 bị can liên quan đến hành vi mang hung khí, điều khiển xe môtô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm và gây tai nạn rồi bỏ trốn.