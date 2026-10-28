Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành thông báo truy tố đối với bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) và kêu gọi bị can này đến đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo, căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 1) đăng tải thông tin truy tố bị can Nguyễn Công Minh trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, để bị can Nguyễn Công Minh đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau: Họ tên: Nguyễn Công Minh; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10/10/1972, tại: Hà Tĩnh; nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai; Nơi từng cư trú: Số 162/15/3 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không. Số Thẻ Căn cước công dân: 042072016973; cấp ngày 25/3/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Hiện bị can Nguyễn Công Minh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 534 ngày 8/4/2025.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) và 46 bị can khác trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh) đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Nguyễn Công Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên Hội đồng quản trị, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước, trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công; lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790,7 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị (cũ) đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu; qua đó, giúp Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo cáo trạng, đối với hành vi, vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Công Minh xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can đã chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790,6 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264,8 tỷ đồng.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố theo quy định.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố 47 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử; phân công Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án./.

Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.