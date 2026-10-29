Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Theo rà soát, tổng số căn hộ tại các dự án tăng từ 6.759 căn theo quy hoạch, giấy phép xây dựng lên 24.943 căn trên thực tế, vượt 18.184 căn, gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị.

Ngày 28/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có các khu chung cư Linh Đàm, Xa La, Đại Thanh và Kim Văn-Kim Lũ.

Theo rà soát, tổng số căn hộ tại các dự án tăng từ 6.759 căn theo quy hoạch, giấy phép xây dựng lên 24.943 căn trên thực tế, vượt 18.184 căn, gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị./.

Hà Nội trình cơ chế xử lý dứt điểm sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh Kết quả rà soát cho thấy tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại 12 dự án Mường Thanh là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn.