Nghệ An ngăn chặn tình trạng mua gom đất, tạo tài sản trái phép chờ bồi thường

Tình trạng tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình, mua gom đất nông nghiệp nhằm đón đầu chính sách bồi thường đang tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại đô thị Vinh.

Để ngăn chặn tình trạng này, tỉnh Nghệ An đang tăng cường kiểm tra thực địa, siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm.

Các khu vực được tập trung kiểm soát gồm địa bàn dự kiến triển khai các dự án giao thông trọng điểm phía Đông Nam đô thị Vinh và khu vực xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc, xã Đông Lộc. Đây là những dự án đang được chuẩn bị các thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, tại một số khu vực quy hoạch đã xuất hiện tình trạng tự ý cải tạo mặt bằng, xây dựng công trình, tường rào, khoanh vùng đất nông nghiệp trái quy định. Đáng chú ý, có trường hợp lợi dụng thông tin quy hoạch để mua gom đất, tạo lập tài sản trái phép, đón đầu việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Những vi phạm này không chỉ làm biến dạng hiện trạng sử dụng đất mà còn có thể phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, làm tăng chi phí đầu tư và nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng trên, các phường, xã Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, Trung Lộc và Đông Lộc trực tiếp kiểm tra từng khu vực, xác định cụ thể vị trí, nguồn gốc đất, thời điểm phát sinh và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. Các địa phương giám sát chặt chẽ hiện trạng, không để phát sinh vi phạm mới hoặc hợp thức hóa sai phạm.

Cơ quan chức năng như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh... hướng dẫn xác minh nguồn gốc đất, kiểm soát biến động đất đai, việc tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm tra và xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép; ngăn chặn việc làm giả giấy tờ, tạo lập tài sản trái phép để trục lợi...

Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để tình trạng buông lỏng quản lý hoặc sai phạm kéo dài. Việc kiểm tra, giám sát phải được duy trì thường xuyên trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án.

Trước đó, Nghệ An đã tổ chức 3 lần cưỡng chế tại xã Nam Đàn nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy theo tiến độ./.

Tây Ninh siết quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực dự án trọng điểm Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các xã, phường kiểm tra, quản lý chặt hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực triển khai công trình, dự án trọng điểm, khu vực có thông báo thu hồi đất hoặc quy hoạch.