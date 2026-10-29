Cảng Mỹ Thủy mở đường đón dòng vốn đầu tư vào Quảng Trị

Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đưa vào khai thác các bến cảng đầu tiên từ tháng 7/2026 đã và đang góp phần rất quan trọng tăng sức thu hút đầu tư vào khu kinh tế này.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có diện tích 23.792 ha trên địa bàn 6 xã: Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Cửa Việt và Gio Linh.

Định hướng phát triển của khu kinh tế này là hình thành một khu vực kinh tế năng động, có sức cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư cao; là cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ, trung tâm giao thương quốc tế, công nghiệp năng lượng, logistics và kinh tế biển gắn với Hành lang kinh tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế Bắc-Nam.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng số của khu kinh tế này được định hướng đầu tư đồng bộ, tăng cường kết nối giữa cảng biển, cảng hàng không, khu công nghiệp, trung tâm năng lượng, logistics và các đô thị.

Cảng biển Mỹ Thủy ở trung tâm của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, quy mô 685 ha gồm 10 bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng.

Theo ông Dương Viết Roãn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, cảng Mỹ Thủy mang trong mình lợi thế và tiềm năng to lớn để tái định vị bản đồ logistics toàn khu vực trở thành cảng đầu mối cảng trung chuyển tầm cỡ quốc tế. Sau khi đưa bến cảng đầu tiên vào hoạt động, cảng Mỹ Thủy tiếp tục tăng tốc thi công các bến cảng khác và hoàn thiện hạ tầng.

Tỉnh Quảng Trị đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án xung quanh khu vực cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Dự án Trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy, trên địa bàn hai xã Vĩnh Định và Mỹ Thủy, có quy mô xây dựng khoảng 180-200 ha, được đề xuất cấp chủ trương đầu tư trong quý 4/2026. Dự án có các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh như dịch vụ kho bãi, gia công, lắp ráp, tái chế, phân loại, đóng gói, kiểm định hàng hóa. Dự án được kỳ vọng là đòn bẩy thu hút hàng hóa cho cảng Mỹ Thủy và Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Dự án kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị tại xã Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư dự kiến 428 tỷ đồng, quy mô khoảng 25,6 ha. Dự kiến dự án triển khai đầu năm 2027. Khi đi vào hoạt động, dự án tiếp nhận, nhập khẩu than từ Lào và các nguồn nhập khẩu khác, thực hiện pha trộn, chế biến, lưu trữ và trung chuyển.

Nhiều dự án lớn khác tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cũng đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để khởi động. Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị, xã Nam Cửa Việt có tổng mức đầu tư trên 1.152 tỷ đồng, quy mô trên 220 ha, triển khai từ cuối tháng 10/2026.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, có tổng mức đầu tư trên 4.533 tỷ đồng, trên địa bàn 2 xã Triệu Cơ và Nam Cửa Việt, quy mô trên 531 ha, cũng đang tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để triển khai.

Đặc biệt, Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1, trên địa bàn xã Mỹ Thủy, có tổng vốn đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, công suất 1.500MW, dự kiến khởi động vào quý 1/2027 và vận hành thương mại vào quý 4/2029. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị./.

Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy UBND xã Mỹ Thủy và các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định nguồn gốc, thời điểm tạo lập tài sản, hoàn thiện kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất để đẩy nhanh đền bù, giải phóng mặt bằng.