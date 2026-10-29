Apple giữ ngôi vương thương hiệu toàn cầu, Nvidia bứt phá

Theo bảng xếp hạng thường niên do công ty tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand công bố ngày 28/10, Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới năm thứ 14 liên tiếp, trong khi Nvidia ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu mạnh nhất.

Giá trị thương hiệu Apple đạt 514,6 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước. Nvidia tăng 71,5%, vươn từ vị trí thứ 15 lên thứ 6 với giá trị 74 tỷ USD.

Microsoft giữ vị trí thứ hai với giá trị thương hiệu 443,7 tỷ USD, tăng 14,2%. Google tăng 22,8%, đạt 389,3 tỷ USD, vươn lên thứ ba, đẩy Amazon xuống thứ tư dù giá trị thương hiệu tăng 10%, lên 351,8 tỷ USD. Samsung duy trì vị trí thứ năm với giá trị 105,2 tỷ USD, tăng 16,2%.

Trong phần còn lại của Top 10, Instagram và Coca-Cola lần lượt đứng thứ 7 và thứ 8. Toyota tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 9, đồng thời là thương hiệu duy nhất trong nhóm dẫn đầu có giá trị giảm, mất 19,9%. YouTube đứng thứ 10, với giá trị thương hiệu tăng 21,7%.

Thành lập năm 1974, Interbrand chuyên tư vấn thương hiệu và định giá thương hiệu dựa trên phương pháp riêng, xem xét các yếu tố như sức mạnh tài chính, vai trò và năng lực cạnh tranh trên thị trường./.

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