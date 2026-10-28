Apple dự kiến ra mắt máy tính xách tay màn hình cảm ứng đầu tiên

Apple dự kiến giới thiệu những chiếc MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên vào ngày 28/10 tại sự kiện diễn ra ở Los Angeles.

Động thái này đánh dấu việc Apple từ bỏ sự e ngại lâu nay đối với công nghệ màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay.

Sự kiện cũng khép lại loạt ra mắt sản phẩm dồn dập của hãng trước mùa mua sắm lễ hội quan trọng cuối năm.

Trước đó, hãng đã ra mắt mẫu iPhone gập Duo tại trụ sở ở Thung lũng Silicon hồi tháng Chín, và một thiết bị điều khiển nhà thông minh tại New York hồi đầu tháng này. Các sản phẩm này sẽ giúp Apple thăm dò những thị trường mới.

Trong khi đó, sự kiện tại Los Angeles có thể khơi lại một câu hỏi cũ: Apple có nên đưa màn hình cảm ứng, công nghệ mà hãng đã phổ biến qua iPhone và iPad, vào dòng sản phẩm lâu đời nhất của mình hay không.

Ban lãnh đạo Apple từ lâu đã phản đối ý tưởng này. Năm 2010, ông Steve Jobs cho rằng màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay rất tệ về mặt công thái học.

Năm 2012, ông Tim Cook, CEO Apple khi đó, ví việc kết hợp hai thiết bị này cũng khó làm hài lòng người dùng như việc gộp máy nướng bánh mì với tủ lạnh.

Trước khi trở thành CEO hiện nay của Apple, ông John Ternus từng cho rằng Apple đã có máy tính màn hình cảm ứng, đó chính là dòng iPad. Tuy nhiên, màn hình cảm ứng đã phổ biến trên các thiết bị chạy Windows hơn một thập kỷ qua. iPhone cũng sắp tròn 20 năm ra đời, và một thế hệ người mua mới đã quen với việc màn hình phản hồi khi chạm.

Ông Anshel Sag, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Moor Insights & Strategy, cho rằng Apple đã luôn sai khi phản đối màn hình cảm ứng. Theo ông, việc Apple thay đổi là do thực tế buộc phải như vậy, và có những điều đơn giản là không thể tránh khỏi.

Câu hỏi then chốt với Apple là khách hàng sẽ phản ứng ra sao. Doanh số Mac của Apple đã tăng, nhưng phần lớn mức tăng đến từ những người đam mê công nghệ và các doanh nghiệp mua máy để xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị.

Trong tuần này, Apple đã công bố phiên bản tiêu chuẩn nâng cấp của MacBook Pro, trang bị chip M6 mới.

Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg đưa tin Apple có kế hoạch trang bị cho các mẫu màn hình cảm ứng những con chip M5 Pro và M5 Max hiện có trên dòng MacBook Pro. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu máy mới sẽ không có hiệu năng vượt trội đáng kể so với các mẫu hiện tại./.

Apple tăng giá một số dòng MacBook và iPad do chi phí linh kiện AI gia tăng Giá MacBook Air 512GB tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, MacBook Pro 1TB tăng từ 1.699 USD lên 1.999 USD, trong khi iPad Air 128GB tăng từ 599 USD lên 749 USD.