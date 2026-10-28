Startup Việt Nam được vinh danh tại triển lãm nổi tiếng FIX 2026 ở Hàn Quốc

Brain-Life mang tới FIX 2026 một sản phẩm thú vị, là thiết bị đọc sóng não kết hợp cùng ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Brain-Life, thiết bị của công ty là sản phẩm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ BGI, EEG và AI để phân tích hoạt động não bộ theo thời gian thực.

Ngày 23/10 vừa qua, công ty khởi nghiệp (startup) Brain-Life của Việt Nam đã được trao Giải thưởng Sáng tạo do Truyền thông Quốc tế lựa chọn (Global Media Pick Awards) trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ Đổi mới Tương lai 2026 (FIX 2026) tổ chức tại thành phố Daegu, Hàn Quốc.

Brain-Life mang tới FIX 2026 một sản phẩm thú vị, là thiết bị đọc sóng não kết hợp cùng ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Brain-Life, thiết bị của công ty là sản phẩm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ BGI, EEG và AI để phân tích hoạt động não bộ theo thời gian thực.

Trong đó BCI (Brain–Computer Interface) là giao diện não–máy tính, cho phép ghi nhận và giải mã tín hiệu điện từ hoạt động não để tương tác với phần mềm hoặc thiết bị, giúp đánh giá và điều chỉnh trạng thái tinh thần theo thời gian thực. EEG (Electroencephalography) là phương pháp đo đạc điện não đồ thông qua các điện cực gắn trên da đầu. Dữ liệu EEG cung cấp thông tin về sóng não phục vụ phân tích tập trung, stress và các chỉ số về sức khỏe tinh thần.

Brain-Life nói rằng thiết bị của công ty giúp tăng sự tập trung và giảm căng thẳng cho người sử dụng sản phẩm của công ty. Thiết bị cũng có tính năng cảnh báo khi người dùng bị stress và gợi ý các kế hoạch hành động để cải thiện tình trạng cụ thể theo từng người dùng. Điều thú vị là thiết bị của công ty có kích thước rất nhỏ gọn, tiện lợi để sử dụng và mang theo bên người.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus tại FIX 2026, chị Lương Vân Anh, đại diện của Brain-Life chia sẻ: "Tôi tin rằng tiềm năng của sản phẩm rất tốt. Khi nói về tiềm năng thì không nhất thiết chỉ tính tới việc bán sản phẩm. Chúng tôi có thể hợp tác nghiên cứu, hợp tác đầu tư, hợp tác mở rộng. Chúng tôi cũng có thể nghiên cứu sản phẩm tại Hàn Quốc và bán ở những thị trường lân cận. Như thế, Hàn Quốc sẽ là bệ phóng cho những ý tưởng tiềm năng, chứ không nhất thiết phải là nơi tiêu thụ sản phẩm."

Được biết, Brain-Life là một trong 3 doanh nghiệp Việt Nam hiện diện tại FIX 2026, trong khu trưng bày mang chủ đề "ASEAN-Korea Startup Week". Hai doanh nghiệp còn lại là Alterno và RetriV.

Trong đó, Alterno là một startup công nghệ khí hậu chuyên phát triển giải pháp lưu trữ năng lượng bằng nhiệt sử dụng cát và các vật liệu bền vững. Các hoạt động chính của Alterno trong lĩnh vực này bao gồm khai thác cát để thu giữ, tích trữ và phân phối nhiệt lượng từ năng lượng dư thừa (như điện Mặt trời hoặc nhiệt lượng ban ngày) trong thời gian dài (từ vài tháng hoặc giữ nhiệt xuyên suốt các mùa).

Công ty cung cấp giải pháp nhiệt sạch cho công nghiệp và nông nghiệp. Nhiệt sạch của công ty có thể dùng để sấy khô nông sản (hoa quả, hải sản, rau củ, dược liệu), giúp tiết kiệm chi phí năng lượng tới 30-50% so với phương pháp truyền thống. Nhiệt sạch cũng có thể tích hợp vào hệ thống sưởi và sấy của các ngành như sản xuất thực phẩm, ô tô, dệt may để thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Công ty cũng đang phát triển giải pháp pin cát đáng chú ý, với khả năng lưu trữ năng lượng lớn và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ so với pin thông thường.

RetriV là một startup chuyên về lĩnh vực kinh tế tuần hoàn và thu hồi dinh dưỡng từ nước thải ngành chế biến thực phẩm. Thay vì tiêu hủy chất hữu cơ theo cách xử lý nước thải truyền thống, RetriV ứng dụng giải pháp đột phá sử dụng polyme sinh học (chitosan từ vỏ tôm) làm chất keo tụ hữu cơ tự nhiên để tách và thu hồi tới 80% – 90% lượng protein, dưỡng chất hòa tan trong nước thải. Lượng dưỡng chất thu hồi này sau đó được tái chế thành nguyên liệu giá trị cao cho ngành thức ăn chăn nuôi và phân bón sinh học.

Giải pháp của công ty được quảng bá là tạo ra lợi ích kép vượt trội khi giúp các nhà máy thủy sản biến chi phí xử lý chất thải thành nguồn doanh thu mới, đồng thời cắt giảm hơn 70% lượng phát thải khí nhà kính so với phương pháp dùng hóa chất.

Sự hiện diện của Brain-Life, Alterno và RetriV tại FIX 2026 cho thấy các startup Việt Nam đang tích cực tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế với những giải pháp công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe, lưu trữ năng lượng đến kinh tế tuần hoàn.

Việc Brain-Life được vinh danh tại triển lãm là một tín hiệu tích cực, góp phần giúp doanh nghiệp thu hút sự chú ý của các đối tác tiềm năng. Bên cạnh cơ hội quảng bá sản phẩm, những sự kiện như FIX 2026 còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối với nhà đầu tư và mở rộng hợp tác với hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc.

Đây có thể là bước khởi đầu cho những cơ hội phát triển mới, dù việc chuyển hóa các kết nối tại triển lãm thành những dự án hợp tác cụ thể vẫn cần thời gian và nỗ lực từ phía doanh nghiệp./.