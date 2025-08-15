Cảng Mỹ Thủy hối hả “về đích,” hướng tới khát vọng trung chuyển Đông-Tây

Giữa nắng gió bỏng rát của tháng Tám trên đất Quảng Trị, hàng trăm công nhân cùng phương tiện máy móc hối hả thi công trên đại công trường dự án trọng điểm Khu bến cảng Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bến số 1 và bến số 2. Qua đó đáp ứng kỳ vọng đưa cảng Mỹ Thủy dần trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Thi công xuyên lễ, Tết

Từ sáng sớm, khi Mặt trời vừa nhô khỏi mặt biển, từng nhóm công nhân đã có mặt trên công trường bắt đầu ngày làm việc mới.

Mỗi người một phần việc, nhưng ai nấy đều chú tâm, nhịp tay không ngơi nghỉ chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích đúng hạn. Hàng chục xe tải trọng lớn liên tục ra, vào chở đá, cát, vật liệu; tiếng máy xúc, máy khoan hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên không khí lao động nhộn nhịp.

Ông Đào Văn Đạt, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, cho biết hiện công trường huy động khoảng 600 công nhân cùng gần 100 phương tiện máy móc thi công liên tục 3 ca, 4 kíp với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa.”

Tất cả cán bộ, công nhân đều nêu cao tinh thần hăng say lao động, đồng lòng nhất trí đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên lễ, tết để đảm bảo tiến độ dự án cũng như lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Trên công trường các nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục như bến cảng, kè sau cầu bến, nạo vét luồng và vũng quay tàu, xây dựng hệ thống đê chắn sóng, chắn cát…

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu huy động lực lượng và phương tiện, bố trí ca làm, giờ làm hợp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian có nắng, để bù lại cho những tháng mùa mưa.

Đến thời điểm này, khu bến cảng Mỹ Thủy hiện đã hoàn thiện hơn 60% bến 1 và bến 2, thuộc kế hoạch xây dựng 4 bến trong giai đoạn 1. Dự kiến hoàn thành xây dựng bến cảng số 1 vào cuối năm 2025 và bến cảng số 2 vào đầu năm 2026.

Sau hơn 1 năm triển khai, công trình cảng biển Mỹ Thủy dần hiện ra với dáng dấp của một khu bến cảng hiện đại, tạo động lực phát triển cho tỉnh Quảng Trị.

Công nhân liên tục thay ca làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo tiến độ dự án. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Dự án cảng biển Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019, tổng mức đầu tư trên 14.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 685ha bao gồm 10 bến cảng, được đầu tư theo ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2018-2025 đầu tư 4 bến có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2026-2031 đầu tư 3 bến với số vốn gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 3 từ năm 2032-2036 đầu tư 3 bến có số vốn trên 4.300 tỷ đồng.

Tháng 3/2024, dự án triển khai thi công xây dựng các hạng mục của giai đoạn 1. Bến của cảng biển Mỹ Thủy được thiết kế cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn với tổng chiều dài tuyến mép bến 1.300m, chiều rộng 50m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ đi kèm.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, là dự án trọng điểm của tỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Kỳ vọng trung tâm trung chuyển

Càng gần ngày “về đích” bến số 1 và số 2, cảng Mỹ Thủy càng thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư các kho bãi trung chuyển hàng hóa.

Ông Nguyễn Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị cho biết, doanh nghiệp đang cùng với nhà đầu tư khác triển khai xây dựng kho bãi quy mô khoảng 6ha, để tập kết mặt hàng dăm gỗ gần cảng Mỹ Thủy.

Khi các bến của cảng Mỹ Thủy hoàn thành, doanh nghiệp sẽ xuất khẩu dăm gỗ qua cảng biển này.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, khảo sát những vị trí gần cảng Mỹ Thủy để đề xuất đầu tư kho bãi trung chuyển hàng hóa. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc với tỉnh Quảng Trị, để xem xét đầu tư 2 dự án kho bãi gần cảng biển Mỹ Thủy.

Trên công trường, chủ đầu tư cùng nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo dự án về đích đúng hẹn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Cụ thể, dự án số 1 có diện tích khoảng từ 10-15ha, công suất từ 2-3 triệu tấn/năm; dự án số 2 có diện tích khoảng 30ha, công suất từ 4-5 triệu tấn/năm.

Hai dự án này phục nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam, sau đó, từ cảng Mỹ Thủy than được vận chuyển bằng đường biển để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

Cảng biển Mỹ Thủy cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, khi tỉnh Quảng Trị nằm ở điểm đầu về phía Việt Nam trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC).

Ở phía Nam tỉnh Quảng Trị có 3 trục Đông-Tây đã và sẽ kết nối trực tiếp với cảng biển Mỹ Thủy. Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kết nối cảng biển Cửa Việt và Mỹ Thủy thông qua Quốc lộ 9 (Hành lang kinh tế Đông-Tây).

Quốc lộ này là tuyến đường “độc đạo” kết nối Đông-Tây ở phía Nam của Quảng Trị. Quốc lộ 9 hiện chỉ có 2 làn xe nên đã quá tải, xảy ra ùn tắc mỗi khi có tai nạn giao thông hoặc sạt lở đất đá vào mùa mưa bão.

Vì vây, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Trung ương sớm bố trí vốn nâng cấp, xây dựng để kết nối toàn tuyến Quốc lộ 15D nối Cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng biển Mỹ Thủy.

Quốc lộ 15D có chiều dài 92km từ cảng biển Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay.

Tỉnh đã kiến nghị Trung ương bố trí 1.600 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D đoạn từ cảng biển Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài gần 22km; hỗ trợ trên 3.000 tỷ đồng để triển khai đầu tư 2 đoạn khác của Quốc lộ 15D gồm xây dựng mới 34km từ cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo phương thức đối tác công tư (PPP), 12km từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay theo hình thức đầu tư công.

Khi hoàn thiện toàn tuyến, Quốc lộ 15D kết nối với Quốc lộ 15B của nước bạn Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế La Lay và hệ thống đường bộ của Thái Lan, Myanmar, tạo thành tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây mới song song với EWEC hiện có.

Hiện tiến độ dự án được đẩy nhanh, dự kiến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng bến số 1. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1673/QĐ-TTg về việc, bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải; trong đó có dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo.

Dự án cao tốc này dài 56km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ; tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030.

Khi hoàn thành, cao tốc này tạo thành trục Đông-Tây mới, kết nối Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với cao tốc Cam Lộ-La Sơn và cảng biển Mỹ Thủy.

Trong chuyến kiểm tra thi công cảng Mỹ Thủy vào cuối tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cảng Mỹ Thủy có vị trí chiến lược, bổ trợ cho các cảng biển trong khu vực, nhất là rất thuận tiện kết nối với các loại hình giao thông khác trong khu vực, có vai trò quan trọng để kết nối kinh tế Việt Nam với kinh tế các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện "3 ca, 4 kíp," bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động; phòng chống thiên tai, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng cảng Mỹ Thủy hiện đại, theo hướng xanh hóa, chuyển đổi số, quản trị thông minh; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, phát triển khu thương mại tự do, cảng chuyên dụng tại Mỹ Thủy./.

Công trường cảng biển Mỹ Thủy 14.000 tỉ đồng: “Lá bài chiến lược” phát triển Quảng Trị Với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 nghìn tỉ đồng và lợi thế hành lang kinh tế Đông-Tây, dự án cảng biển Mỹ Thủy là "lá bài chiến lược" giúp Quảng Trị phát triển Trung tâm logistics Quốc tế.