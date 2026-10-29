Hà Tĩnh thu hút 64 dự án mới, tổng vốn đăng ký hàng trăm nghìn tỷ đồng

Hoạt động thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật trong 10 tháng năm 2026, với 64 dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhiều dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị du lịch được kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 58 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 201.505 tỷ đồng, cùng 6 dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đăng ký 505,6 triệu USD. Kết quả này cho thấy sức hút của địa phương đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tập trung vào các dự án có quy mô lớn, hướng đến phát triển công nghiệp, năng lượng và hoàn thiện hạ tầng. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 có tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng; Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có tổng mức đầu tư 17.211 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy thép không gỉ có tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh-Hà Tĩnh 8.188 tỷ đồng và dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long với tổng vốn hơn 3.019 tỷ đồng cũng là những điểm nhấn trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh.

Sự hiện diện của các dự án thuộc nhiều lĩnh vực tạo cơ hội bổ sung năng lực sản xuất, phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động dịch vụ liên quan. Đặc biệt, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thu hút các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn. Lợi thế về cảng biển nước sâu, hạ tầng công nghiệp và khả năng kết nối logistics đang tạo điều kiện để khu vực này mở rộng không gian phát triển, thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh các dự án đã được chấp thuận trước ngày 20/10, hoạt động thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh tiếp tục có thêm những tín hiệu mới. Ngày 25/10/2026, dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 39.600 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực logistics, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường kết nối giữa cảng biển với các khu công nghiệp trên địa bàn.

Để duy trì đà thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tỉnh chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục, đồng thời nâng cao hiệu quả các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp sở, ngành, địa phương.

Cùng với việc tìm kiếm, thu hút dự án mới, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường đồng hành với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với các dự án đang triển khai, công tác phối hợp cần được thực hiện chặt chẽ, nhất là trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc thu hút thêm nhiều dự án quy mô lớn tạo ra cơ hội phát triển mới cho Hà Tĩnh, song hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng đưa dự án vào vận hành và mức độ đóng góp cho nền kinh tế. Vì vậy, cùng với cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn vốn và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương./.

Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh Theo Quyết định, quy mô khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, trong đó 57.998ha đất liền và 15.000ha mặt biển.