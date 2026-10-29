Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh

Nhằm thúc đẩy kết nối cung-cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp phù hợp trong sản xuất, kinh doanh, trong hai ngày 29-30/10, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành Công nghệ sản xuất thông minh và tự động hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 (phường Phú Lợi).

Chương trình hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết những vấn đề đầu tiên trong quá trình chuyển đổi sang nhà máy thông minh; đó là bắt đầu từ đâu, đầu tư ở mức độ nào và lựa chọn công nghệ nào cho phù hợp.

Theo ông Vương Đình Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và phải được thể hiện bằng hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, quá trình chuyển đổi nhà máy thông minh không phải là đầu tư lớn ngay từ đầu mà là lựa chọn đúng công nghệ, đúng công đoạn và có lộ trình phù hợp để từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động Chợ công nghệ và thiết bị theo từng chuyên đề gắn với nhu cầu ứng dụng công nghệ cụ thể của doanh nghiệp.

Chợ công nghệ và thiết bị lần này được tổ chức tại cơ sở 2 của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, gần các khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất tham quan, tìm hiểu và trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp giải pháp.

Chợ công nghệ và thiết bị lần này có 50 gian hàng, giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị và giải pháp, tập trung vào bốn nhóm chính gồm: tự động hóa và robot; sản xuất thông minh và quản lý nhà máy; năng lượng hiệu quả và bảo trì dự đoán; an toàn, môi trường và quản lý nhà máy.

Trong đó, nhóm công nghệ, thiết bị tự động hóa và robot mini dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu các loại robot, xe tự hành, máy đóng gói-phân loại-kiểm đếm tự động; băng tải thông minh; cảm biến công nghiệp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kiểm tra chất lượng, phát hiện lỗi và nhận dạng mã QR trên dây chuyền sản xuất…

Nhóm công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất thông minh và quản lý nhà máy với các giải pháp tiêu biểu gồm hệ thống quản lý và điều hành sản xuất; hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; công nghệ bản sao số; ứng dụng AI trong quản lý máy móc, sản lượng, chất lượng, nhân công và kế hoạch sản xuất…

Đối với nhóm công nghệ, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo trì dự đoán, các giải pháp được giới thiệu tập trung vào giám sát, tiết kiệm năng lượng và bảo trì thông minh, như: thiết bị đo lường điện năng-khí nén-nhiệt độ-độ rung; AI dự báo lỗi, tối ưu bảo trì; hệ thống thu hồi nhiệt, chiếu sáng thông minh, quạt biến tần và dịch vụ kiểm toán năng lượng…



Trong khi đó, nhóm công nghệ, thiết bị an toàn, môi trường và quản lý nhà máy giới thiệu các giải pháp giám sát an toàn và môi trường nhà xưởng, gồm camera AI phát hiện vi phạm bảo hộ; cảnh báo khí độc-cháy nổ; cảm biến giám sát bụi, tiếng ồn, độ rung, chất lượng không khí, ánh sáng và nước…

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu công nghệ, Chợ công nghệ và thiết bị còn có 15 chuyên đề hội thảo tập trung vào các chủ đề năng lượng và bảo trì thông minh; tự động hóa và nhà máy thông minh; số hóa dữ liệu và mô phỏng vận hành; robot và số hóa quy trình sản xuất, phân phối.

Qua đó, doanh nghiệp có thêm góc nhìn đa chiều về các hướng ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh. Bên cạnh đó, chương trình bố trí khu vực chuyên gia tư vấn trực tiếp miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhu cầu, lựa chọn công đoạn cần ưu tiên tự động hóa và từng bước xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ phù hợp.

Thông qua các hoạt động tại Chợ công nghệ và thiết bị, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, so sánh các giải pháp, trao đổi trực tiếp với chuyên gia và nhà cung cấp; từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp, tìm kiếm đối tác tin cậy hoặc xác định rõ hơn bước đi tiếp theo trong quá trình xây dựng nhà máy thông minh./.

Ninh Bình tạo động lực mới phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tỉnh sẽ rà soát, nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, đất đai, thuế, đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ.