Boeing thu hẹp mức thua lỗ nhưng kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng

Tập đoàn hàng không Boeing của Mỹ ngày 27/10 công bố khoản lỗ trong quý 3/2026 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, song mức lỗ tính trên mỗi cổ phiếu vẫn cao hơn dự báo của giới phân tích.



Theo đó, Boeing ghi nhận khoản lỗ 116 triệu USD trong quý 3, giảm đáng kể so với mức lỗ 5,3 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Khi đó, việc chậm cấp chứng nhận cho dòng máy bay 777X khiến tập đoàn phải gánh khoản chi phí lên tới 4,9 tỷ USD.



Trong khi đó, doanh thu quý 3 của Boeing tăng 4%, lên 24,2 tỷ USD, nhờ hoạt động giao hàng trong các lĩnh vực quốc phòng, không gian và an ninh được cải thiện, cùng doanh số cao hơn từ mảng dịch vụ toàn cầu. Tuy nhiên, doanh thu từ máy bay thương mại giảm so với cùng kỳ năm trước.



Tổng Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg đánh giá việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận cho hai dòng máy bay 737 MAX 7 và 737 MAX 10, cùng hợp đồng quốc phòng quan trọng của Hải quân Mỹ về phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, là những dấu hiệu cho thấy quá trình phục hồi của tập đoàn đang có tiến triển.



Ông Ortberg nhấn mạnh Boeing đã có nền tảng vững chắc hơn so với một năm trước, song vẫn cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện các đơn hàng tồn đọng, củng cố văn hóa doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả hoạt động.



Boeing cho biết đang đi đúng lộ trình để ổn định sản lượng máy bay 737 MAX ở mức 47 chiếc mỗi tháng. Việc cấp chứng nhận cho phiên bản 737 MAX 10 trong tuần trước, sau phiên bản 737 MAX 7 hồi tháng 8, được kỳ vọng tạo điều kiện để tập đoàn tăng số lượng máy bay bàn giao trong những năm tới. Cả hai chứng nhận đều được cấp muộn nhiều năm so với kế hoạch ban đầu.



Đối với dòng 777X, Boeing cho biết các chuyến bay thử nghiệm phục vụ quá trình cấp chứng nhận cho phiên bản 777-9 vẫn đang được triển khai theo tiến độ, với mục tiêu bàn giao chiếc đầu tiên trong năm 2027.



Trong quý 3, Boeing đạt dòng tiền tự do dương 464 triệu USD. Đây là chỉ số được giới đầu tư theo dõi sát sau thời gian dài tập đoàn thường xuyên thua lỗ và ghi nhận dòng tiền âm.

Ban lãnh đạo Boeing đặt mục tiêu đạt dòng tiền tự do 10 tỷ USD mỗi năm nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể.



Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu Boeing tăng 0,6% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ./.

Mỹ hoãn cấp chứng nhận cho dòng máy bay Boeing 737 MAX 10 Giám đốc FAA Bryan Bedford khẳng định các dòng máy bay MAX đã được FAA cấp phép đến nay vẫn đảm bảo an toàn, nhưng cơ quan này sẽ hoãn cấp chứng nhận cho dòng 737 MAX 10.