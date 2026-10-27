Dư nợ cho vay lên gần 40.000 tỷ đồng, VPBankS vươn lên tốp 2 toàn thị trường

Trong bối cảnh lãi suất neo cao và thị trường chứng khoán biến động, VPBankS tiếp tục mở rộng dư nợ cho vay và ứng trước lên gần 40.000 tỷ đồng, vươn lên vị trí thứ 2 toàn ngành trong quý 3/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng các chính sách margin linh hoạt giúp củng cố vị thế công ty trên thị trường, sau hơn 4 năm gia nhập hệ sinh thái VPBank.

Bứt phá giữa thị trường phân hóa

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức tương đối cao, cùng những biến động của VN-Index và thanh khoản, hoạt động cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán đang ghi nhận sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng. Năng lực huy động và tối ưu chi phí vốn, vì thế, ngày càng trở thành yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Tính đến cuối quý 3/2026, tổng dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tại các công ty chứng khoán ước đạt khoảng 455.000 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với quý trước. Dù tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục, tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành đã chậm lại rõ rệt.

Sự phân hóa này thể hiện rõ khi một số công ty chứng khoán ghi nhận dư nợ thu hẹp, trong khi nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái ngân hàng tăng trưởng gần 14.000 tỷ đồng, vượt mức tăng ròng của toàn ngành. Trong bức tranh đó, VPBankS nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng.

Dư nợ margin và ứng trước của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đến cuối quý 3 đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 4% so với quý trước và 17% so với đầu năm. Với kết quả này, công ty đã vươn lên đứng thứ 2 toàn ngành về dư nợ cho vay đồng thời ghi nhận 8 quý liên tiếp tăng trưởng dư nợ so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng, hoạt động cho vay với margin giữ vai trò chủ lực, mang về hơn 3.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Kết quả này đóng góp quan trọng vào quy mô tổng doanh thu đạt gần 10.600 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 8%.

Đà phát triển được củng cố bởi vị thế ngày càng vững chắc của VPBankS khi công ty liên tục góp mặt trong nhóm 10 đơn vị có thị phần môi giới lớn nhất trên cả HoSE và HNX. Đến cuối quý 3, quy mô khách hàng của VPBankS đạt 1,6 triệu, tăng hơn 10% so với quý trước và gần 42% so với cuối năm 2025.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định bước phát triển của VPBankS sau hơn 4 năm gia nhập hệ sinh thái tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ năm 2022. Tận dụng lợi thế cộng hưởng từ hệ sinh thái, VPBankS không ngừng mở rộng quy mô, từng bước vươn lên nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng nghiệp vụ chứng khoán, trong đó hoạt động cho vay ký quỹ trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ lực.

Nền tảng vốn tạo sức bền cho các ưu đãi margin

Để đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng ngày càng mở rộng, VPBankS duy trì các gói margin được thiết kế theo quy mô và chiến lược đầu tư. Các lựa chọn cũng được thiết kế linh hoạt về lãi suất, hạn mức và thời gian vay giúp nhà đầu tư cân đối chi phí vốn với kế hoạch giao dịch.

Trong đó, V86 hướng đến khách hàng mở mới hoặc quay trở lại giao dịch với lãi suất từ 8,6%/năm trong 90 ngày kể từ khi đăng ký thành công. Gói V30 đáp ứng nhu cầu vốn lớn với hạn mức ưu đãi lên đến 30 tỷ đồng. Với giao dịch ngắn hạn, eMargin Turbo cung cấp các lựa chọn ưu đãi trong 5, 10 và 15 ngày đầu, phù hợp với từng kế hoạch thời gian nắm giữ dự kiến của nhà đầu tư.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Khả năng duy trì các gói sản phẩm này được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính liên tục được củng cố khi vốn chủ sở hữu VPBankS đạt gần 36.300 tỷ đồng trong quý 3/2026, thuộc nhóm dẫn đầu ngành. Với quy mô vốn hiện tại, công ty còn dư địa gần 33.000 tỷ đồng để phát triển mảng cho vay ký quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh vốn chủ sở hữu, VPBankS còn thuộc nhóm số ít công ty chứng khoán có thể huy động vốn quốc tế. Nửa đầu năm 2026, công ty đã triển khai thành công khoản vay hợp vốn 200 triệu USD. Đến cuối tháng Chín, Hội đồng quản trị tiếp tục thông qua việc triển khai khoản vay hợp vốn 150 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đối tác chiến lược của VPBank, đứng đầu thu xếp, kèm điều khoản mở rộng.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng tiếp cận nguồn vốn đa dạng trong và ngoài nước, cùng lợi thế cộng hưởng từ hệ sinh thái VPBank với hơn 40 triệu khách hàng và mạng lưới doanh nghiệp lớn, VPBankS đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Những lợi thế này không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay ký quỹ, mà còn tạo nền tảng để công ty phát triển đồng bộ các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán và hướng tới tăng trưởng bền vững trong dài hạn./.

VPBankS 4 năm tuổi dẫn đầu lợi nhuận ngành chứng khoán quý 2 VPBankS nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu ngành chứng khoán về lợi nhuận sau 4 năm, nhờ hệ sinh thái ngân hàng và chiến lược mở rộng mạnh mẽ.