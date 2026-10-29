FIX 2026 vươn tầm, trở thành triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo toàn cầu

Triển lãm Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Tương lai 2026 (Future Innovation Tech Expo 2026 - FIX 2026), đã khép lại thành công sau 4 ngày tổ chức. Sự kiện bắt đầu diễn ra từ ngày 21/10, tại Trung tâm Triển lãm EXCO ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, mang chủ đề “AI, Beyond Tech into Reality” (AI, vượt ra ngoài công nghệ đi vào thực tế), đã thu hút lượng khách tham quan lớn, lên tới hơn 117.000 lượt.

Ngày 24/10 vừa qua, Triển lãm Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Tương lai 2026 (Future Innovation Tech Expo 2026 - FIX 2026), đã khép lại thành công sau 4 ngày tổ chức. Sự kiện bắt đầu diễn ra từ ngày 21/10, tại Trung tâm Triển lãm EXCO ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, mang chủ đề “AI, Beyond Tech into Reality” (AI, vượt ra ngoài công nghệ đi vào thực tế), đã thu hút lượng khách tham quan rất lớn, lên tới hơn 117.000 lượt.

FIX 2026 được tổ chức trên toàn bộ các khu triển lãm của EXCO với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 588 doanh nghiệp tham gia và 2.000 gian hàng. Trong đó, doanh nghiệp nước ngoài chiếm 27,5%, tương đương 162 doanh nghiệp.

Triển lãm tiếp tục nâng cao vị thế là nền tảng toàn cầu hàng đầu khi lần đầu tiên đưa mẫu máy bay di chuyển đô thị (UAM) VoloCity hoàn chỉnh của hãng Volocopter (Đức) đến Hàn Quốc, đồng thời chào đón 30 doanh nghiệp AI hàng đầu ASEAN tham gia giới thiệu những công nghệ ICT và AI mới nhất.

FIX 2026 giới thiệu nhiều công nghệ cho thấy AI đang làm thay đổi diện mạo các ngành công nghiệp cũng như đời sống thường nhật của người dân. Thông qua nhiều giải pháp, từ công nghệ đổi mới sản xuất như robot hai tay thế hệ mới đến phương tiện giao hàng tự hành và robot chữa cháy không người lái phục vụ logistics, an toàn, triển lãm đã cho thấy tiềm năng cụ thể của việc tích hợp AI vào công nghiệp và xã hội.

Khu nhà phía Đông, nơi triển lãm về lĩnh vực di chuyển, đã có sự góp mặt của nhiều công nghệ lõi trong ngành di chuyển tương lai, gồm ATRIA AI và Pleos của Hyundai Motor cùng hệ thống hỗ trợ lái xe rảnh tay Super Cruise của GMTCK.

Các nhà sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu trong khu vực như SL, Sambo Motors và PHC cũng giới thiệu những thành tựu chuyển đổi sang các ngành công nghiệp tương lai thông qua trình diễn quy trình sản xuất tại nhà máy thông minh sử dụng robot, mô hình thu nhỏ của máy bay UAM B-33X, bộ biến tần công suất cao dành cho phương tiện di chuyển hàng không tiên tiến và bộ truyền động robot.

Bên cạnh đó, nhiều dòng xe điện đa dạng của các hãng ô tô toàn cầu như Volkswagen, Mercedes-Benz, Zeekr và BYD đã thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan. Đặc biệt, trải nghiệm ngồn lên và trải nghiệm khoang điều khiển máy bay VoloCity nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần duy trì không khí sôi động tại các khu triển lãm mỗi ngày.

Không gian trưng bày robot tại triển lãm FIX 2026. (Ảnh: AVING News)

Tại khu nhà phía Tây, khu vực triển lãm robot đón các doanh nghiệp robot hàng đầu Hàn Quốc lần đầu tham gia gồm HD Hyundai Robotics và Doosan Robotics. Tại FIX 2026, HD Hyundai Robotics giới thiệu robot cộng tác thế hệ mới HDC35-18 cùng một mẫu robot hai tay mới. Trong khi đó, Doosan Robotics trình diễn nhiều giải pháp robot nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công nghiệp, trong đó có Scan&Go, sản phẩm từng nhận giải Best of Innovation (Đổi mới Sáng tạo xuất sắc nhất) tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) nổi tiếng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT), nhiều công nghệ được giới thiệu, gồm robot thăm dò hố sụt tự hành của Geobot, nền tảng cửa hàng tiện lợi robot không người lái ứng dụng AI PnGO của AIRC và giải pháp nhận diện tư thế, hành vi FIRA Pose của Farmity, sản phẩm đã giành hai giải thưởng Đổi mới Sáng tạo tại CES 2026. Những công nghệ này cho thấy AI đang vượt ra ngoài phạm vi nhà máy và môi trường công nghiệp để đi vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân, như an toàn đô thị, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe, qua đó thể hiện khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương.

Trong khu vực startup, 91 đối tác toàn cầu đến từ 12 quốc gia đã tham gia nhằm mở rộng cơ hội trao đổi công nghệ, đầu tư và hợp tác kinh doanh với các startup trong nước. Trong khi đó, 30 startup Hàn Quốc có triển vọng đã giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo tại khu vực Startup Arena.

Một điểm nhấn quan trọng trong hệ sinh thái startup là khu vực trưng bày dành riêng cho doanh nghiệp và nền tảng kết nối quốc tế do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Kinh tế Daegu (DCCEI), đứng đầu là Giám đốc điều hành Han In-kook, tổ chức.

DCCEI giới thiệu 14 doanh nghiệp triển vọng trong khu vực được lựa chọn trong khuôn khổ “Dự án Thành phố Khởi nghiệp” (Startup City Project). Đây là sáng kiến trọng điểm của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Startup Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển khu vực, phân bổ hoạt động đầu tư mạo hiểm ra ngoài vùng thủ đô thông qua nguồn vốn thương mại hóa có mục tiêu. Theo chương trình, mức hỗ trợ có thể lên tới 400 triệu won đối với các công nghệ tương lai mới nổi và 250 triệu won đối với lĩnh vực sản xuất, công nghệ nói chung.

14 doanh nghiệp tham gia gồm Nuvinda, Yellosis, A.Cure, Zio Robot, EROP, AIEEV, LearningVision, FutureDrive, WPosition, AIRS, UNIVA, RootLab, Muaheng và TheSunHan. Các doanh nghiệp đã tham gia những phiên kết nối kinh doanh chuyên sâu và giới thiệu dự án trước truyền thông.

Một số sản phẩm đáng chú ý gồm bộ truyền động tích hợp của Nuvinda, có mô-men xoắn 120 Nm, khả năng truyền động ngược cao và mật độ mô-men xoắn cực lớn, được thiết kế cho AI vật lý và robot hình người; hạ tầng tính toán học sâu triển khai tại chỗ YAK của TheSunHan; nền tảng suy luận dành cho doanh nghiệp Private Air Cloud của AIEEV, phục vụ các hệ thống AI agent tự hành an toàn; và giải pháp kiểm tra bằng AI thị giác của LearningVision dành cho quy trình sản xuất pin thứ cấp.

Bài phát biểu của diễn giả Brian McMurray tới từ Trung tâm Kỹ thuật của hãng General Motors ở Hàn Quốc. (Ảnh: AVING News)

Trong khuôn khổ FIX 2026 đã có nhiều phiên làm việc với truyền thông, tại sự kiện do ông Kijung Ju, Giám đốc Bộ phận Startup City thuộc DCCEI, chủ trì. Các nhà báo quốc tế đến từ những cơ quan truyền thông như Le Café du Geek, Ubergizmo, DIGITIMES, ET Manufacturing, Otaku Soken, ChinaByte, Clipset, VietnamPlus, Pokde.net, CNET Korea và IT Dong-A đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với các nhà sáng lập của các startup. Hoạt động này nhằm thúc đẩy quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới và tăng cường sự ghi nhận của truyền thông quốc tế đối với doanh nghiệp nội địa Hàn Quốc.

Hoạt động hội nghị diễn ra từ ngày 21/10 kéo dài đến 23/10, với sự tham gia diễn thuyết của 61 nhân vật chủ chốt đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới và các học giả uy tín thuộc 14 quốc gia, cùng thảo luận về những xu hướng công nghệ mới nổi và tương lai của đổi mới sáng tạo công nghiệp.

Trong lĩnh vực di chuyển, ông Brian McMurray, Chủ tịch Trung tâm Kỹ thuật của hãng General Motors ở Hàn Quốc, là diễn giả chính. Ở lĩnh vực robot, các diễn giả chính gồm Giáo sư Kyu-Jin Cho của Đại học Quốc gia Seoul và ông Francesco Ferro, Giám đốc điều hành PAL Robotics.

Trong lĩnh vực AI, Giáo sư Xiaoxiao Li của Viện AI Vector đã trình bày những nhận định và góc nhìn về các ngành công nghiệp tương lai. Ngoài ra, nhà sáng tạo nội dung khoa học Kim Jaehyeok (Orbit) thuộc kênh YouTube UnrealScience đã tham gia với tư cách diễn giả đặc biệt về AI, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức, bao gồm hội chợ việc làm, hội nghị và lễ trao giải FIX Innovation Awards (Đổi mới Sáng tạo xuất sắc nhất FIX), trại khởi nghiệp về di chuyển thông minh, chương trình Open Chengdu, cuộc thi ý tưởng startup và lễ trao giải Best of FIX Global Media Awards 2026 (Giải thưởng Xuất sắc nhất FIX do truyền thông toàn cầu trao tặng).

Các doanh nghiệp được vinh danh trong lễ trao giải FIX Innovation Awards. (Ảnh: AVING News)

Bước sang lần tổ chức thứ ba, FIX Innovation Awards đã được tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Hội đồng giám khảo gồm 26 chuyên gia đã đánh giá tổng cộng 209 doanh nghiệp công nghệ. Hơn 70% số doanh nghiệp dự thi, tương đương 147 doanh nghiệp, đã có thành tích được xác nhận tại các giải thưởng quốc tế, gồm CES.

Lễ trao giải chính thức diễn ra lúc 15 giờ ngày 22/10 tại phòng hội thảo mở ở khu phía Đông của EXCO, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, trong đó có ông Jung-ki Kim, Phó Thị trưởng phụ trách hành chính của thành phố Daegu. Tổng cộng 31 doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực di chuyển tương lai, robot và AI/ICT đã được vinh danh. Tại buổi lễ, giải thưởng cao nhất Best of FIX Innovation Award được trao cho 9 doanh nghiệp dẫn đầu các hạng mục:

Di chuyển tương lai: ONEPREDICT (chẩn đoán thiết bị bằng AI có khả năng dự báo); SWM (nền tảng taxi tự hành trong đô thị); PERSEUS (giải pháp hypervisor cho xe định nghĩa bằng phần mềm – SDV mang tên Pegasus); và HJWAVE (ăng-ten ống dẫn sóng 3D dành cho radar ô tô).

Robot: Tesollo (bàn tay robot đa khớp 20 bậc tự do DG-5F-M) và AeiROBOT (nền tảng robot hình người hai chân Alice 5).

AI/ICT: CENS (hệ thống làm mát dựa trên việc phun chất làm mát vào vị trí chính xác cho các máy chủ AI); WACE (hệ điều hành AI cho sản xuất mang tên VEXPLOR); và POTATONET (giải pháp chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và bảo mật tên miền có ứng dụng AI).

Các doanh nghiệp đoạt giải sẽ nhận được nhiều hình thức hỗ trợ thương mại hóa, bao gồm giảm 30% chi phí gian hàng tại FIX 2027, cơ hội tham gia Ngày hội trình diễn dự án U-CONNECT của Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc, suất giới thiệu dự án đầu tư tại Startup Arena của FIX, được ưu tiên xem xét tham gia các chương trình mở rộng thị trường địa phương và toàn cầu của Plug and Play (PNP), cùng các cuộc gặp kết nối với bên mua được sắp xếp trước.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho các công nghệ này, FIX 2026 và AVING News, đối tác truyền thông chính thức của sự kiện, đã đồng tổ chức sự kiện “FIX 2026 Innovation Awards Media Day” vào ngày 22/10 tại khu FIX TV ZONE, nằm ở khu nhà phía Tây của EXCO.

Đoàn báo chí được mời gồm 13 cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, trong đó có Le Café du Geek, Clipset, Ubergizmo, AVING USA, Otaku Soken, DIGITIMES, VietnamPlus, ChinaByte, ET Manufacturing, Pokde.net, Dong-A Ilbo IT, CNET Korea và DENOISE. Các phóng viên đã tiến hành những phiên hỏi đáp chuyên sâu về kỹ thuật với 9 doanh nghiệp giành giải Best Innovation Technology Award, qua đó giới thiệu giá trị ứng dụng công nghiệp của các công nghệ này tới thị trường toàn cầu.

30 giải Best of FIX Global Media Award đã được trao tại FIX 2026. (Ảnh: AVING News)

Ngày 23/10, hoạt động kết nối với báo chí quốc tế đạt điểm nhấn với lễ trao giải Best of FIX Global Media Awards, diễn ra tại FIX TV Zone với chủ đề “Startup City Daegu” (Thành phố khởi nghiệp Daegu). Chương trình được khai mạc bởi bà Mi-jung Kim, Trưởng nhóm thuộc Bộ phận Di chuyển tương lai của thành phố Daegu.

Tại giải thưởng này, 10 cơ quan truyền thông quốc tế hàng đầu đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á đã lựa chọn 3 doanh nghiệp nổi bật nhất, qua đó tôn vinh tổng cộng 30 doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp sẵn sàng đưa ra thị trường, trải rộng từ AI vật lý, các nền tảng hoàn thiện cho tới công nghệ kỹ thuật cốt lõi.

Các doanh nghiệp được lựa chọn bởi từng cơ quan truyền thông gồm:

Le Café du Geek: BEYLESS (phần mềm nhúng SDV/AUTOSAR); Brain-Life (thiết bị đeo thông minh EEG-AI Focus+); TESOLLO (bàn tay robot 20 bậc tự do DG-5F).

Clipset: TOFF MOBILITY (hạ tầng hàng không điện EV Air Care); WAVUS (kiến trúc điều khiển máy bay không người lái tự hành); PYUNGHWA HOLDINGS (vật liệu đàn hồi hấp thụ va đập dành cho robot hình người và robot bốn chân).

Ubergizmo: Doosan Robotics (robot cộng tác và các giải pháp Dart-Suite/Scan & Go); DOGU Robotics (robot tự hành tuần tra cơ sở sử dụng kết cấu bánh xe kết hợp chân); Rezbin Waste Technology (nền tảng tái chế tuần hoàn khuyến khích người dùng thông qua ứng dụng di động).

Otaku Soken: MIRAEROBOT (cánh tay robot AI giáo dục và bộ công cụ robot); HD Hyundai Robotics (cánh tay robot công nghiệp/chuyển tải màn hình phẳng FPD và bộ điều khiển Physical AI); U&S Networks (nền tảng chỉ huy, điều khiển tích hợp robot và thiết bị bay không người lái từ nhiều nhà sản xuất).

DIGITIMES: LVIS Korea (phần mềm lập bản đồ thần kinh bằng AI NeuroMatch®); OPTOELEC (công nghệ quang học cấp tấm wafer dành cho đèn pha thông minh); KAR Co., Ltd. (nền tảng thử nghiệm, nghiên cứu phương tiện di chuyển tự hành và xe go-kart).

ChinaByte: YHDATABASE (hệ thống phát hiện gian lận bằng AI y-SmartData); ORGO (bộ truyền động nâng hạ bằng điện ORGO LIFT dành cho phương tiện dẫn đường tự động AGV và robot di động tự hành AMR); NRT Sensors (bộ mã hóa góc quay cảm ứng có độ bền cao).

ET Manufacturing: BRATO (hộp giảm tốc hành tinh chính xác dòng BP); D,RIVE (chẩn đoán bộ điều khiển điện tử ECU và giải pháp phân tích dữ liệu đội xe); AeiROBOT (dòng robot hình người hai chân Alice và các bộ truyền động).

VietnamPlus: Farmity (Spatial AI ứng dụng radar sóng milimet và công nghệ thị giác); JINMYUNG I&C (hệ thống camera giám sát tích hợp AI và giải pháp an toàn âm thanh); iM Robotics (robot di động tự hành AMR phục vụ logistics công nghiệp).

Pokde.net: STM Corporation (phớt làm kín ổ trục bánh xe và bộ mã hóa từ tính); GEOBOT (AI vật lý và robot chẩn đoán dưới bề mặt); Intellectus Corp. (phần mềm trung gian công nghiệp thời gian thực DDS int2ConneX).

AVING USA: MOBILTECH (hạ tầng bản sao số không gian 3D Replica City); AIRC Inc. (cửa hàng tiện lợi robot tự động hoàn toàn PnGO); YOUNG HYUN ROBOTICS (robot dịch vụ và robot phục vụ đời sống thương mại).

Ông Jinhyo Kim, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DOGU Robotics, chia sẻ về giải thưởng: “Chúng tôi rất vui khi công ty được Ubergizmo, cơ quan truyền thông đến từ Thung lũng Silicon, lựa chọn vào TOP 3 tại Best of FIX Global Media Awards. Giải thưởng này sẽ giúp chúng tôi xây dựng quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị công nghiệp của Thung lũng Silicon, dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng và văn phòng mới của chúng tôi tại San Jose, Mỹ.”

Bên cạnh đó, các cuộc tư vấn xuất khẩu thông qua chương trình mời bên mua do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức, cùng hoạt động kết nối kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài, đạt tổng giá trị 353 triệu USD. Trong khi đó, các cuộc tư vấn mua sắm với những tập đoàn lớn trong nước như SK Hynix và HD Hyundai Heavy Industries đạt 32 tỷ won, đưa tổng giá trị tư vấn của hai nhóm hoạt động lên khoảng 508,6 tỷ won.

Chính quyền thành phố Daegu cũng triển khai nhiều chương trình kết hợp du lịch MICE dành cho các bên mua, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp đến tham dự, trong đó có các chuyến tham quan Liên hoan Opera Quốc tế Daegu và chương trình tham quan ban đêm tại tháp 83 Tower, qua đó quảng bá sức hấp dẫn của Daegu như một điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu.

Các đại biểu dự FIX 2026, gồm Thị trưởng Daegu Choo Kyung-ho, thăm quan các khu vực triển lãm chính. (Ảnh: AVING News)

Thị trưởng thành phố Daegu Choo Kyung-ho cho biết: “Năm nay, FIX tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển, song song với mở rộng quy mô, nhằm đưa triển lãm trở thành một sự kiện công nghệ đổi mới sáng tạo mang tầm toàn cầu. Chúng tôi hy vọng FIX 2026 đã trở thành dịp ý nghĩa để giới thiệu cách các công nghệ đổi mới tiên tiến dựa trên AI đang làm thay đổi hoạt động sản xuất công nghiệp và đời sống thường nhật của người dân, đồng thời chia sẻ xu hướng công nghệ toàn cầu để cùng tìm kiếm tương lai của các ngành công nghiệp và những cơ hội kinh doanh mới”./.