Chọn Eurowindow Light City - Chọn chốn an cư, trải nghiệm sống xanh, bền vững

Ngoài quy hoạch cảnh quan xanh, Eurowindow Light City còn sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo điện mặt trời, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hệ thống thu gom rác thông minh.

Không gian xanh hòa nhịp cùng không gian sống

Khi tìm hiểu mua liền kề ở Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City, chị Thu Hà (Thanh Hóa) dành nhiều thời gian xem quy hoạch cảnh quan của dự án và tâm đắc: “Tôi thích không gian sống có nhiều khoảng xanh, bước ra khỏi nhà có chỗ đi bộ, vận động, hít thở bầu không khí trong lành. Thay vì cây xanh chỉ tập trung ở công viên, tại Eurowindow Light City, mảng xanh được bố trí đan xen ở các vườn hoa, bên thềm nhà, dọc lối đi… xung quanh nơi ở,” chị Hà chia sẻ.

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa, Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 ha, được tư vấn thiết kế cảnh quan bởi West Green Design (Canada). Dự án quy hoạch không gian xanh trải khắp các trục cảnh quan và khu vực công cộng.

Kết hợp cùng lợi thế nằm kế cận bên bờ sông Mã, sự giao hòa giữa màu xanh của cỏ cây, hoa lá và diện tích mặt nước tạo nên bầu không khí trong lành, lý tưởng cho cư dân yêu thích vận động, thường xuyên đi dạo bộ, rèn luyện sức khỏe.

Bác Mạnh Đức (Thanh Hóa) sau khi cùng gia đình tìm hiểu về sản phẩm ở Eurowindow Light City cho hay: “Với gia đình tôi, một môi trường sống tốt không chỉ là lựa chọn ở ngôi nhà được xây dựng kiên cố hay trang bị nhiều tiện nghi bên trong, mà quan trọng hơn là chất lượng không khí. Sống giữa một không gian rợp bóng cây xanh như tại Eurowindow Light City giúp tinh thần mọi người thư thái hơn, giải tỏa bớt stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trẻ nhỏ có không gian an toàn để vận động, phát triển thể chất, khám phá tự nhiên, còn người lớn tuổi lại có môi trường trong lành để tập thể dục, dưỡng sinh. Đó là giá trị sức khỏe vô giá mà không máy móc hay tiện ích nhân tạo nào thay thế được.”

Kiến tạo tổ ấm bền vững với giải pháp xanh toàn diện

Với anh Hoàng Nam, một khách hàng tìm hiểu sản phẩm thấp tầng, cảnh quan xanh chỉ là một phần trong những tiêu chí anh quan tâm.

“Trước đây nhắc về dự án, tôi thường nghĩ đến cây cối và công viên. Nhưng tìm hiểu kỹ mới thấy, các dự án cao cấp hiện nhiều chủ đầu tư sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng. Dự án Eurowindow Light City sử dụng cửa hộp kính Eurowindow chống ồn tốt lại tiết kiệm điện. Thực tế gia đình tôi đã lắp đặt cửa thương hiệu Eurowindow và trải nghiệm trực tiếp, nên đánh giá rất cao về độ bền, tính hiệu quả kinh tế lâu dài,” anh Nam nói.

Thanh Hóa với khí hậu đặc thù khu vực miền Trung, mùa hè thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Lào gay gắt, nền nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng trên 40°C, bài toán chống nóng và tiết kiệm điện năng luôn được đặt lên hàng đầu. Eurowindow Light City đã giải quyết vấn đề này bằng việc đầu tư lắp đặt hệ thống cửa hộp kính, vách kính cao cấp.

Cấu tạo profile cửa uPVC cao cấp thiết kế dạng hộp, lõi thép gia cường kết hợp hộp kính an toàn, kính cản nhiệt vừa tăng tính an toàn, chịu lực, vừa hạn chế tối đa sự truyền âm, truyền nhiệt từ bên ngoài vào bên trong ngôi nhà, giúp không gian sống yên tĩnh, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Theo các nghiên cứu kỹ thuật và kiểm định thực tế về vật liệu xây dựng xanh, việc ứng dụng các giải pháp cửa cách nhiệt tiêu chuẩn cao có thể giúp giảm thiểu tới từ 30% đến 40% lượng điện năng tiêu thụ cho hệ thống làm mát (điều hòa không khí).

Các căn liền kề, shophouse ở Eurowindow Light City được trang bị cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt, tinh tế về thẩm mỹ, tối ưu lấy sáng, đón gió tự nhiên, tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, dự án còn sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade, đèn tường tại tất cả các biệt thự, liền kề/shophouse và đèn sân vườn tại một số khu vực công cộng, góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống. Ngay cả khi điện lưới địa phương bị mất, khu đô thị vẫn sáng đèn.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, đảm bảo không gian khu đô thị luôn rực rỡ về đêm. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)

Dự án ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A; nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước. Hệ thống thu gom rác thải thông minh tự động đóng mở, nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí.

Theo ông Lê Văn Thăng, Phó Tổng Giám đốc Eurowindow Holding - đơn vị phát triển dự án, các giải pháp này nằm trong định hướng xuyên suốt khi phát triển Eurowindow Light City: “Chúng tôi lựa chọn các giải pháp đáp ứng tiêu chí công trình xanh để cư dân có một môi trường sống tiện nghi và bền vững. Eurowindow Light City là dự án khu đô thị tiên phong tại Thanh Hóa đáp ứng tiêu chí công trình xanh”.

Với định hướng phát triển khu đô thị đáp ứng tiêu chí công trình xanh, chú trọng từ khâu quy hoạch đến xây dựng, Eurowindow Light City kiến tạo môi trường sống chất lượng cao, đa dạng tiện ích, hài hòa với thiên nhiên, tạo dựng giá trị an cư và đầu tư bền vững bên sông Mã./.