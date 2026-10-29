Chứng khoán 29/10: Dầu khí lao dốc, VN-Index mất hơn 11 điểm

Thị trường chứng khoán giao dịch thận trọng trong phiên 29/10 với thanh khoản thấp. Áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dầu khí, kéo cả ba chỉ số chính giảm điểm, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,04 điểm xuống 1.755,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 637 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.505,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 215 mã giảm giá và 56 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,54 điểm xuống 435,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 676 tỷ đồng.

Toàn sàn có 49 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 65 mã đi ngang. UPCOM-Index giảm 1,64 điểm xuống 124,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 22,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 513,9 tỷ đồng.

Trong phiên, sắc xanh xuất hiện trong những phút đầu nhưng nhanh chóng suy yếu trước áp lực bán trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm khi nhiều mã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn, bất chấp giá dầu thế giới đi lên.

Cụ thể, PVT giảm 6,78%, trong khi PVP giảm sàn 6,95%. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng đồng loạt đi xuống, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, GAS giảm 2,91% và PVD giảm 2,39%.

Diễn biến này trái chiều với thị trường dầu mỏ quốc tế. Trong phiên sáng 29/10, giá dầu Brent tăng 2,04% lên 111,64 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 3%, lên 102,78 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu xuất phát từ những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Theo thông tin được đề cập, Washington đang cân nhắc khả năng triển khai chiến dịch quân sự cường độ cao nếu đàm phán thất bại, dù chưa có quyết định cuối cùng.

Tại thị trường trong nước, theo kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 29/10, giá xăng E10 RON 95-III tăng 520 đồng lên 25.730 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng, lên 26.020 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 690 đồng, lên 30.240 đồng/lít, trong khi dầu mazut lên 23.590 đồng/kg.

Không chỉ dầu khí, nhóm bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh. Cổ phiếu VHM giảm 2,2%, KDH giảm 1,75%, KBC giảm 1,85%, NVL giảm 1,43% và PDR giảm 1,3%. Ở chiều ngược lại, TCH, VRE, DIG và KHG giữ được sắc xanh nhưng mức tăng đều dưới 1%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa, song sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu. LPB giảm 2,1%, STB giảm 1,62%, SSB giảm 1,58% và VPB giảm 1,28%. Trong khi đó, SHB, BID, MSB, EIB và OCB tăng dưới 1%.

Áp lực bán còn tập trung tại nhóm công nghiệp và vận tải. VSC và CTD cùng giảm 4,85%; GMD giảm 3,52%, GEL giảm 3,36%, GEE giảm 3,18%, HAH giảm 3,06% và CII giảm 2,18%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng giảm điểm, gồm FPT giảm 2,41%, MSN giảm 2,83%, MCH giảm 1,79%, SAB giảm 1,3% và BVH giảm 1,15%. Ở chiều ngược lại, HPG tăng 2,17%, GVR tăng 1,43%, VPL tăng 1,35%, HVN và DMX cùng tăng 1,2%, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tại chiều bán, TCB dẫn đầu với giá trị hơn 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với 114,86 tỷ đồng, SSB với 78,88 tỷ đồng và VPL với 60,58 tỷ đồng.

Phiên giảm điểm ngày 29/10 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành; trong đó có các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản trên sàn HOSE ở mức hơn 14.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Diễn biến các phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng cung cầu và sự trở lại của lực mua tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt./.

Chứng khoán tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4, khối ngoại trở lại mua ròng Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,7 điểm, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 948 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 20.291 tỷ đồng.