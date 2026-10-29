Samsung lãi kỷ lục hơn 80 tỷ USD nhưng cổ phiếu vẫn giảm

Samsung Electronics của Hàn Quốc vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu, nhờ vào nhu cầu khổng lồ đối với các dòng chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù vậy, giá cổ phiếu của hãng vẫn sụt giảm khi các nhà đầu tư bắt đầu đặt dấu hỏi về tính bền vững của làn sóng bùng nổ này.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận hoạt động của Samsung đã tăng vọt hơn 780% so với cùng kỳ năm trước, đạt 107.400 tỷ won (khoảng 80,5 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ trên thế giới ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động hàng quý vượt ngưỡng 100.000 tỷ won. Lợi nhuận ròng của tập đoàn cũng tăng hơn 510% lên 75.100 tỷ won, trên tổng doanh thu đạt 195.300 tỷ won.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ băng thông cao (HBM) tiên tiến dùng cho các hệ thống máy chủ AI đã đẩy mặt bằng giá bán trên toàn thị trường tăng mạnh.

Giám đốc tài chính (CFO) của Samsung, ông Park Soon-cheol, dự báo nhu cầu chip nhớ sẽ ghi nhận mức tăng trưởng chưa từng thấy vào năm 2027 nhờ cuộc đua mở rộng hạ tầng AI và sự phát triển của các trợ lý AI cá nhân, song cảnh báo hãng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng công suất sản xuất mới trong một khoảng thời gian ngắn.

Bất chấp kết quả tài chính bùng nổ, cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sáng 29/10. Giới phân tích cho biết tâm lý thất vọng của thị trường xuất phát từ việc lợi nhuận của mảng bán dẫn chưa đạt mức kỳ vọng quá cao của một số nhà đầu tư, cùng những nghi ngại về việc liệu chu kỳ tăng trưởng của ngành chip nhớ đã chạm đỉnh hay chưa.

Bà Dilin Wu, chuyên gia chiến lược nghiên cứu tại công ty tài chính Pepperstone, nhận định kết quả kinh doanh vượt bậc của Samsung và đối thủ đồng hương SK Hynix là minh chứng rõ nét cho thấy cơn sốt chip nhớ AI vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chuyên gia này chỉ ra rằng trong khi các công ty sản xuất chip được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư, những doanh nghiệp thu mua chip lại đang chật vật chứng minh hiệu quả sinh lời. Thực tế này khiến thị trường băn khoăn về khả năng duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm xoa dịu tâm lý thị trường, Samsung đã công bố kế hoạch hoàn trả lên tới 110.000 tỷ won cho các cổ đông trong năm nay, bao gồm 30.000 tỷ won chi trả cổ tức tiền mặt. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đối thủ SK Hynix cũng thông báo chương trình trả thưởng cổ đông trị giá 60.000 tỷ won.

Ông Kim Dong-won, Giám đốc trung tâm nghiên cứu thuộc Công ty Chứng khoán KB, đánh giá đợt mở rộng chi trả cổ tức lớn nhất lịch sử này sẽ là cơ hội mang tính quyết định để giải quyết tình trạng cổ phiếu Samsung bị định giá thấp kéo dài và tạo động lực tái định giá doanh nghiệp trên thị trường quốc tế./.

Samsung Electronics lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động quý 77 tỷ USD Với kết quả lợi nhuận 107.400 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD), Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý.