FPT dự chi gần 1.900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, lợi nhuận 9 tháng tăng 17%

Hội đồng quản trị CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo nghị quyết ngày 27/10/2026, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 30/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026.

Đây là mức tạm ứng cổ tức tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng giá trị chi trả năm nay tăng đáng kể do số lượng cổ phiếu lưu hành của FPT đã tăng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông diễn ra vào tháng 9/2026.

Duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định

Cuối tháng 9/2026, FPT hoàn tất phát hành hơn 171,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 18.858 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,89 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.

Với quy mô vốn mới, FPT dự kiến chi gần 1.900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này, cao hơn mức hơn 1.700 tỷ đồng của đợt tạm ứng cùng kỳ năm 2025. Các cổ phiếu thưởng được phân bổ trong tháng 9 cũng được hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt ở đợt chi trả này.

FPT là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20% mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp đều thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 20%, thường chia thành hai đợt gồm 10% tạm ứng vào cuối năm và 10% còn lại vào khoảng giữa năm kế tiếp.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, FPT cũng đều đặn thưởng cổ phiếu nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông. Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% cho các năm tài chính 2022, 2023 và 2024; tỷ lệ 10% được áp dụng cho năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối đa 20% cho năm tài chính 2026. Mức cổ tức chính thức sẽ được trình cổ đông xem xét và phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 17%, hoàn thành 76% kế hoạch năm

Quyết định tạm ứng cổ tức được đưa ra trong bối cảnh FPT tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Riêng trong quý III/2026, FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.723 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước tới nay của doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khối công nghệ. Trong 9 tháng, lĩnh vực này mang về 35.515 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 89% tổng doanh thu toàn tập đoàn và đóng góp hơn 57% lợi nhuận trước thuế.

Đáng chú ý, doanh thu từ các dịch vụ AI và phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Tại thị trường quốc tế, doanh thu ký mới đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23%, với 16 hợp đồng quy mô trên 10 triệu USD.

Ở thị trường trong nước, mảng dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận doanh thu 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5%. Tăng trưởng đến từ nhu cầu chuyển đổi số của khu vực Chính phủ và doanh nghiệp, cùng các dự án quy mô lớn được triển khai trong năm.

Trong khi đó, hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT đạt doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9%. FPT cũng vừa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trung gian dữ liệu, mở rộng nền tảng tham gia thị trường dữ liệu đang hình thành tại Việt Nam./.

Doanh thu mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT vượt 1,5 tỷ USD Kết thúc năm 2025, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của Tập đoàn FPT đạt 40.636 tỷ đồng (hơn 1,5 tỷ USD), tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ.