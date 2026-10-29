Hòa Phát đạt 23.746 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách tại 20 tỉnh, thành

Quý 3/2026, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với quý 3/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8.265 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 82% doanh thu và 108% lợi nhuận kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận. Sau 9 tháng, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quý 3/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước và tăng 85% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý 2 và tăng 54% so với quý 3/2025. Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý 3, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát.

Với các sản phẩm thép hạ nguồn, Tập đoàn ghi nhận sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; tôn mạ đạt hơn 307.000 tấn, giảm 4%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025.

Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho Tập đoàn, sau nhóm sản xuất kinh doanh thép. Nông nghiệp Hòa Phát cung cấp ra thị trường 365.000 con heo, hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phần còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn đang đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), KCN Số 2, KCN Số 6 (Hưng Yên) và Dự án nhà ở xã hội KCN Yên Mỹ II tại Hưng Yên. Lĩnh vực điện lạnh, điện máy gia dụng ghi nhận kết quả khả quan, đẩy mạnh tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm mới đồng thời mở rộng kênh phân phối và thị trường xuất khẩu. Riêng mảng điện lạnh đã vượt kế hoạch năm sau 9 tháng.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là các loại thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao. Hiện Hòa Phát đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Hiện tại, dự án đã hoàn thành 80% tiến độ và dự kiến cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Hòa Phát nộp ngân sách 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước sau 9 tháng đầu năm

Cũng trong 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất.

Số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 7.332 tỷ đồng, chiếm 60%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

Thép Hòa Phát Dung Quất là công ty đóng góp nhiều nhất trong số các thành viên của Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2026. Tổng số nộp thuế, phí các loại trong 9 tháng đầu năm của Thép Hòa Phát Dung Quất bao gồm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt 7.352 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ 2 trong số các công ty của Hòa Phát có số nộp ngân sách cao nhất 9 tháng với 2.331 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty thành viên khác của Tập đoàn cũng có mức nộp ngân sách cao như Ống thép Hòa Phát (713 tỷ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (390 tỷ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (345 tỷ đồng) và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (309 tỷ đồng).

Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/9/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 112.700 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Năm 2026, Hòa Phát nằm trong tốp 5 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của CafeF). Trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này. Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Hòa Phát liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Tốp 2 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, tốp 10 doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, tốp 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, tốp 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, tốp 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - ngành vật liệu xây dựng, tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam./.

Hòa Phát sản xuất 7 triệu tấn thép trong nửa đầu năm 2026, tăng 36% Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô quý 2/2026, đạt tổng 7 triệu tấn nửa đầu năm, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam và mở rộng xuất khẩu toàn cầu.