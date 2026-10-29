Mỹ điều tra hàng loạt tập đoàn lớn về hành vi định giá theo dữ liệu cá nhân

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa phát lệnh yêu cầu tập đoàn bán lẻ Walmart, nền tảng gọi xe Uber cùng 7 doanh nghiệp lớn khác phải giao nộp thông tin chi tiết về việc liệu họ có đang sử dụng dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng để áp dụng chính sách định giá, trả thù lao và đề xuất việc làm mang tính cá nhân hóa hay không.

Danh sách các doanh nghiệp nhận yêu cầu giải trình từ cơ quan quản lý còn bao gồm chuỗi siêu thị Target, các ứng dụng đặt xe và giao hàng như Lyft, DoorDash, Instacart, cùng ba hãng hàng không lớn là Delta, United và JetBlue.

FTC cho biết toàn bộ thông tin thu thập được sẽ phục vụ cho một nghiên cứu toàn diện nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà lập pháp và cơ quan quản lý xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động định giá và trả lương theo thuật toán.

Động thái bảo vệ người tiêu dùng này được FTC đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tuần tới, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang là mối bận tâm hàng đầu của cử tri nước này.

Phản hồi trước yêu cầu của nhà chức trách, đại diện các hãng hàng không Delta, JetBlue và ứng dụng Instacart khẳng định họ không tham gia vào các hoạt động định giá mang tính cá nhân hóa, trong khi các doanh nghiệp còn lại chưa đưa ra bình luận chính thức.

Sự phát triển mạnh mẽ của các thuật toán định giá tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên lo ngại rằng các nền tảng có thể tận dụng dữ liệu định vị, lịch sử duyệt web và mức thu nhập để "bóc tách" khả năng chi trả tối đa của từng khách hàng cá nhân.

Tương tự trong lĩnh vực việc làm thời vụ, nhiều nghiên cứu cảnh báo các thuật toán có thể phân tích dữ liệu hành vi của tài xế để nhận diện, khai thác tâm lý sẵn sàng chấp nhận mức thù lao thấp hơn của một số người cho cùng một khối lượng công việc.

Mặc dù Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ lên tiếng bảo vệ việc tận dụng dữ liệu để áp dụng các chương trình giảm giá nhằm tri ân khách hàng thân thiết, Chủ tịch FTC cảnh báo việc định giá cá nhân hóa một cách lén lút có thể vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, một cuộc khảo sát từ tổ chức Consumer Reports từng phát hiện ứng dụng Instacart thực hiện các thử nghiệm giá ngẫu nhiên khiến một số người tiêu dùng phải trả tiền đắt hơn cho cùng một đơn hàng. Thông tin đó buộc nền tảng này phải chấm dứt thử nghiệm sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận và sự giám sát của FTC./.

Mỹ điều tra Samsung, Google và Apple vì vi phạm bằng sáng chế Samsung Electronics, Google và Apple bị cáo buộc vi phạm bản quyền sáng chế đối với các thiết bị điện tử tích hợp công nghệ âm thanh và có thời hạn tối đa 20 ngày để phản hồi pháp lý cáo buộc đó.