Volkswagen đối mặt khoản lỗ lên tới hơn 6 tỷ USD chỉ trong 1 quý

Hoạt động kinh doanh suy yếu tại Trung Quốc và các khoản chi phí bất thường lớn khiến Tập đoàn ôtô Volkswagen (VW) lỗ ròng 5,8 tỷ euro (6,46 tỷ USD) trong quý 3 năm 2026. Doanh thu và lượng xe giao cho khách hàng đều giảm, trong khi triển vọng lợi nhuận cả năm tiếp tục bị điều chỉnh xuống.

Theo thông báo ngày 29/10 của Volkswagen, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 5,8 tỷ euro trong quý 3, chủ yếu do các khoản chi phí bất thường lên tới 7,8 tỷ euro. Trong đó, khoản giảm giá trị lợi thế thương mại của thương hiệu Porsche chiếm khoảng 6,4 tỷ euro, phản ánh triển vọng kinh doanh kém khả quan hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, Volkswagen chịu sức ép từ thị trường Trung Quốc suy yếu, cạnh tranh toàn cầu gia tăng, áp lực về giá và tỷ trọng xe điện có biên lợi nhuận thấp hơn ngày càng lớn trong cơ cấu doanh số. Doanh thu quý 3 của tập đoàn giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống khoảng 75,3 tỷ euro.

Giám đốc Tài chính Arno Antlitz cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi loại trừ các khoản chi phí bất thường đạt 3,8%. Theo ông, mức này chưa đủ để tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho tương lai.

Volkswagen đang xem xét mở rộng chương trình tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm. Tập đoàn trước đó đã lên kế hoạch cắt giảm 50.000 việc làm trên toàn hệ thống đến năm 2030.

Hiện doanh nghiệp đang đàm phán với đại diện người lao động về các biện pháp tiết giảm sâu hơn, trong đó khoảng 50.000 việc làm khác và 4 nhà máy tại Đức có nguy cơ bị cắt giảm hoặc đóng cửa.

Porsche, thương hiệu xe sang từng đóng góp lớn vào lợi nhuận của Volkswagen, cũng đang gặp khó khăn kéo dài. Khoản giảm giá trị lợi thế thương mại của thương hiệu này trong quý 3 xuất phát từ việc tập đoàn điều chỉnh giảm kỳ vọng về triển vọng kinh doanh trong tương lai.

Ngoài những khó khăn tại Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của Volkswagen còn chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và việc điều chỉnh chiến lược phát triển xe điện.

Từ giữa tháng 9, ban lãnh đạo Volkswagen do Giám đốc điều hành Oliver Blume đứng đầu đã hạ đáng kể dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Tập đoàn hiện dự kiến tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tối đa chỉ đạt 1% doanh thu, thấp hơn nhiều so với mức 4-5,5% dự kiến trước đó. Năm 2025, tỷ suất này đạt 2,8%.

Doanh thu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 315 tỷ euro. Volkswagen hiện kỳ vọng doanh thu ổn định so với năm trước trong kịch bản thuận lợi nhất, nhưng cũng có thể giảm tới 3%. Năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt 321,9 tỷ euro./.

Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra lỗi pin cao áp Thông báo ngày 20/10, Cục Quản lý Giao thông Liên bang Đức (KBA) cho biết các mẫu xe thuộc diện triệu hồi gồm VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz và Cupra Born, sản xuất trong giai đoạn 2022-2025.