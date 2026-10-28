Thêm 3 ngân hàng báo lãi hơn 14.300 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 cho thấy ABBank, OCB và Sacombank tiếp tục duy trì lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động, kiểm soát chi phí và đa dạng hóa nguồn thu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 21%, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15%.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN ở mức 0,80%, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho năm 2026. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2026, Moody’s Ratings nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1, đồng thời nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) từ b3 lên b2 và duy trì triển vọng Tích cực.

Vốn điều lệ ABBank hiện đạt 16.068 tỷ đồng. Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 26.800 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế đạt 4.123 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Trong quý 3, tổng thu thuần đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 12,3%; thu thuần từ lãi đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 14,2%. Đặc biệt, thu thuần dịch vụ tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh đóng góp ngày càng lớn của các hoạt động thanh toán, thẻ, bảo lãnh, thư tín dụng và tư vấn doanh nghiệp.

OCB tăng trưởng lợi nhuận nhờ đa dạng hóa nguồn thu. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, OCB tiếp tục đẩy mạnh số hóa dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm trực tuyến và nâng cao hiệu quả khai thác hệ sinh thái khách hàng.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng cải thiện, chủ yếu từ trái phiếu Chính phủ sau quá trình ngân hàng chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, tổng thu thuần OCB đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%; thu nhập ngoài lãi tăng 43%, với thu thuần dịch vụ tăng 39,6%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đều ghi nhận cải thiện.

Những kết quả này cho thấy cơ cấu thu nhập OCB đang chuyển biến theo hướng đa dạng hơn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ lãi.

Về quy mô, tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ và 12,6% so với cuối năm 2025, hoàn thành 103% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.183 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) ghi nhận tổng tài sản đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%; dư nợ cho vay đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8%, hoàn thành trên 100% kế hoạch.

Song song với mở rộng tín dụng, Sacombank triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

SACOMBANK vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản

Tháng 4/2026, ngân hàng giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Đến tháng Tám, Sacombank giảm biên lợi nhuận từ 2,79% xuống 0,79% để hạ lãi suất cho vay 2% đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Gần đây, ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5%-2%/năm đối với doanh nghiệp, khách hàng FDI, hộ kinh doanh và cá nhân vay phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, thu nhập lãi thuần giảm 17,8%, còn 17.517 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh, giúp bù đắp sự suy giảm này.

Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ; lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,4%. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động giảm 19,3%, xuống 9.053 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí nhân sự, tài sản và quản lý. Qua đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%. Ngân hàng đồng thời nâng bộ đệm dự phòng rủi ro lên 12.848 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt 5.893 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh tạo nền tảng để Sacombank tiếp tục hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả vận hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026./.

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